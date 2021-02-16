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可憐女童午餐撿爛橘子吃！悲慘身世曝　網秒發現關鍵：不單純　　

▲▼可憐女童午餐撿爛橘子吃。（圖／翻攝自微博）

▲可憐女童午餐撿爛橘子吃。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一則短片日前在網路上引起了上百萬人的關注！影片中，廣西桂林某位國小老師發現，班裡的一名小女孩每天都沒飯吃，午餐都是撿掉到地上的爛橘子吃，被老師發現後，小女孩也只是含淚搖搖頭不回答。最後，老師提出想幫孩子買麵，也被孩子拒絕。小女孩的樣子，讓全網看得十分心疼。

據稱，女孩父母離異，她住在伯伯、伯母家。影片一經發出，牽動了無數人的心。不少人表示，希望學校可以給予一定的幫助，還有人表示，願意把小女孩接到自己家裡來。

對此，陽朔縣委宣傳部發布情況通報，經初步調查，「該生是陽朔縣葡萄鎮仁和希望小學二年級學生，姓尤，父母已離異，跟隨父親生活，不是貧困戶，因父親長期在外地務工，故寄養在伯伯家（距離仁和小學步行約10分鐘路程）；每月她父親都會郵寄1000元（人民幣，下同）給其伯伯，作為尤女的日常生活費。」

▲▼可憐女童午餐撿爛橘子吃。（圖／翻攝自微博）

▲全網心疼女孩。（圖／翻攝自微博）

通報進一步稱，「伯父家居住的房屋為兩層水泥樓房，條件較好，伯伯伯母每餐都會做飯給尤女吃；女孩早上在家吃過早餐後，通常都會帶上一盒飯去學校中午吃，偶爾帶零食當午餐。」

通報甚至表示，「事發當天尤女沒有帶飯，在學校吃橘子被該校張老師發現；張老師未經核實，就給女孩拍了吃橘子的影片發到朋友圈及抖音APP上，並稱孩子用壞橘子當午飯。」

網友看後更怒了，怒喊不單純，「所以，孩子寧願吃爛橘子，也不想吃家裡的」、「沒有人深查下孩子為什麼不回伯伯吃飯嗎」。

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