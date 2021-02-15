　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

懷孕

▲越南一名74歲農民，前後共擁有13位妻子。（示意圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

越南74歲農民阮文山(Nguyễn Văn Sơn，音譯)，前後共娶了13位妻子並育有24名孩子，最特別的是這些愛妻與孩子都能夠和睦相處。據了解，阮文山因為2歲時罹患麻疹引起併發症，導致左眼失明、右眼視力模糊，不過卻靠著年輕時的英俊臉蛋，女人緣從沒間斷。阮文山目前還和兩位妻子住在一起，分別都已73歲與68歲，儘管他與其餘11個妻子沒住在一起，但是仍會在有空的時候去探望。

根據越媒報導，阮文山現在住在河內麊泠 (Mê Linh)，年輕時曾經當過鐵路工人，後來因為父母的選擇，娶了同村的女子為妻，但因為是在被逼迫的情況下，導致阮文山覺得並不是真愛。阮文山表示，後來他在公司遇到了第二位妻子，很年輕且長得很漂亮，不過後來沒有結婚，因為中途發生了爭執，這任妻子還把小孩帶走。

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲阮文山共娶了13位妻子，僅1位有結婚證書，其餘12位都只透過家庭儀式成親。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

報導也指出，阮文山幾年後在2次搭火車的路途上，分別認識了2位女子且都有娶回家，其中一位是寡婦，另一位則與他生活了2年還生下了女兒，不過都沒有相伴到最後。前前後後，阮文山一共娶了13位妻子，但只有一位名叫勒蒂凱(Le Thi Khai，音譯)領有結婚證書，其餘12位都只有透過簡單的家庭儀式成親。目前已74歲的阮文山現在與73歲的勒蒂凱、68歲的阮氏碧(Nguyen Thi Be)居住在同一屋簷下。

平時靠賣二手腳踏車、養鴿為生的阮文山還說，「我娶了13位妻子，現有24個孩子，40個孫子，但是當我死後，只會有一位妻子」，儘管有11位妻子沒有同住，但如果有空就會去探望對方。阮文山還補充，阮氏碧是自願同住並同意不領結婚證書，他們仍生下2男1女，這些孩子們現在也都已成家立業。

擁有多名妻子的案例不只阮文山，在印度有一位名叫齊奧納（Ziona Chana）的男子，是當地基督教派的領袖，已74歲「共娶了39個老婆」的事蹟就曾被多家媒體報導，據說他還想娶更多老婆，原因不只是為了享齊人之福，而是希望照顧更多無依無靠的女人。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
愛莉莎莎認錯！宣布下架「喝油排膽結石法」2影片發聲了
快訊／大甲鎮瀾宮國運籤出爐！「小吉」家門自有保平安
林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣　網傻：這家生意超好
一張圖看開工前後天氣　北台灣轉濕冷時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

美日激戰打出傳奇「鐵底灣」　沉船多到能干擾磁場

3少年發明「變色套套」超新奇！　戴上去有顏色就知道中了

東歐最特殊職業「挖土黨」！跑戰場專挖二戰武器　還有人發現軍火庫

愛孫要畫魚交作業！狂爺拿出「活魚」秀神操作　隔天輾壓全班

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

車禍輾斷腿！米克斯忍痛連開3刀　躺半年靠自己力量「努力站起來」

祖先顯靈？佛桌供茶「消失超快」　埋伏多日抓萌貓兇手：原來是你！

瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

美日激戰打出傳奇「鐵底灣」　沉船多到能干擾磁場

3少年發明「變色套套」超新奇！　戴上去有顏色就知道中了

東歐最特殊職業「挖土黨」！跑戰場專挖二戰武器　還有人發現軍火庫

愛孫要畫魚交作業！狂爺拿出「活魚」秀神操作　隔天輾壓全班

224.2萬起！Jaguar F-Type特仕跑車英國限量推出　紀念永遠的冠軍

瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

出生少了3分之1的手　19歲正妹樂觀取名「小雞腿」秀自信

刷牙時間到！米克斯「模範生坐姿」露白牙　網羨：別人家的狗