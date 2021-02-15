瞎眼男長太帥「連娶13妻子」！挑時間輪流探望　狂生24個小孩

▲越南一名74歲農民，前後共擁有13位妻子。（示意圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導



越南74歲農民阮文山(Nguyễn Văn Sơn，音譯)，前後共娶了13位妻子並育有24名孩子，最特別的是這些愛妻與孩子都能夠和睦相處。據了解，阮文山因為2歲時罹患麻疹引起併發症，導致左眼失明、右眼視力模糊，不過卻靠著年輕時的英俊臉蛋，女人緣從沒間斷。阮文山目前還和兩位妻子住在一起，分別都已73歲與68歲，儘管他與其餘11個妻子沒住在一起，但是仍會在有空的時候去探望。

根據越媒報導，阮文山現在住在河內麊泠 (Mê Linh)，年輕時曾經當過鐵路工人，後來因為父母的選擇，娶了同村的女子為妻，但因為是在被逼迫的情況下，導致阮文山覺得並不是真愛。阮文山表示，後來他在公司遇到了第二位妻子，很年輕且長得很漂亮，不過後來沒有結婚，因為中途發生了爭執，這任妻子還把小孩帶走。

▲阮文山共娶了13位妻子，僅1位有結婚證書，其餘12位都只透過家庭儀式成親。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



報導也指出，阮文山幾年後在2次搭火車的路途上，分別認識了2位女子且都有娶回家，其中一位是寡婦，另一位則與他生活了2年還生下了女兒，不過都沒有相伴到最後。前前後後，阮文山一共娶了13位妻子，但只有一位名叫勒蒂凱(Le Thi Khai，音譯)領有結婚證書，其餘12位都只有透過簡單的家庭儀式成親。目前已74歲的阮文山現在與73歲的勒蒂凱、68歲的阮氏碧(Nguyen Thi Be)居住在同一屋簷下。

平時靠賣二手腳踏車、養鴿為生的阮文山還說，「我娶了13位妻子，現有24個孩子，40個孫子，但是當我死後，只會有一位妻子」，儘管有11位妻子沒有同住，但如果有空就會去探望對方。阮文山還補充，阮氏碧是自願同住並同意不領結婚證書，他們仍生下2男1女，這些孩子們現在也都已成家立業。



擁有多名妻子的案例不只阮文山，在印度有一位名叫齊奧納（Ziona Chana）的男子，是當地基督教派的領袖，已74歲「共娶了39個老婆」的事蹟就曾被多家媒體報導，據說他還想娶更多老婆，原因不只是為了享齊人之福，而是希望照顧更多無依無靠的女人。