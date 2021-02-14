　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

美日激戰打出傳奇「鐵底灣」　沉船多到能干擾磁場

▲▼太平洋戰爭中的所羅門鐵底灣。（圖／翻攝自維基百科）

▲美日激戰一堆沉船，竟然能影響到磁場，干擾船隻或飛機的導航。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

南太平洋瓜達卡納爾島附近海域，有一處相當特殊的海域叫「鐵底灣（原稱薩沃海峽）」，美國與日本在第二次世界大戰、太平洋戰爭期間，曾經在此處進行多次的艦隊交戰，導致這片海域幾乎布滿了戰艦、飛機殘骸及槍砲彈藥，海底堆積的大量鋼鐵甚至會影響磁場、干擾船隻或飛機的導航設備，也因此使該海域獲得「鐵底灣」稱號。

美日雙方自1941年12月7日「珍珠港事件」後開始全面戰爭，雙方經過珊瑚海海戰、中途島海戰等重大戰役後，隨即將目光放在新幾內亞島、索羅門群島。

兩國為了爭奪瓜達康納爾島（瓜島）控制權，在附近海域爆發多次的艦隊對戰，其中薩沃島附近更發生了如薩沃島海戰、埃斯佩蘭斯海角海戰、瓜達康納爾海戰、塔薩法隆格海戰等決定性的海戰。

▲▼太平洋戰爭中的所羅門鐵底灣。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼太平洋戰爭中的所羅門鐵底灣。（圖／翻攝自Google地圖）

▲鐵底灣沉船分布。（圖／翻攝自維基百科／Google地圖）

薩沃島位於瓜島北方偏西，兩者與恩格拉群島（Nggela Islands）之間的海域，就是日後著名的「鐵底灣」（又稱鐵底海峽），經過上述眾多重大戰役後，日方在此損失了包含霧島號、比叡號等大小船艦50多艘、飛機百餘架；美方也被擊沉多艘重巡洋艦、驅逐艦等大小船隻約30艘、損失飛機百餘架。

除了作戰損失的飛機船艦外，美日在作戰中發射的砲彈，擊沉的運輸船及船上的武器彈藥更多到難以細數，使該海域的海底幾乎被鋼鐵所覆蓋，甚至嚴重到改變了附近的磁場，每當船隻或飛機經過這裡，導航設備可能就會被變化後的磁場干擾，變得相當不穩定，此處也因此被稱為「鐵底灣」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣　網傻：這家生意超好
一張圖看開工前後天氣　北台灣轉濕冷時間點曝
台中這間彩券行再發爐「1人獨得1億」　大樂透首次「連5期」開
她「沒穿胸罩出門」遇臨檢　大馬警竟狂逼：掀開給我看

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

美日激戰打出傳奇「鐵底灣」　沉船多到能干擾磁場

3少年發明「變色套套」超新奇！　戴上去有顏色就知道中了

東歐最特殊職業「挖土黨」！跑戰場專挖二戰武器　還有人發現軍火庫

愛孫要畫魚交作業！狂爺拿出「活魚」秀神操作　隔天輾壓全班

至少犧牲7隻鴨子！　「羽絨外套」保暖秘密曝光

史上「最尷尬姓氏」曝光！他慘遭排擠嘲笑　台灣只剩2人

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

美日激戰打出傳奇「鐵底灣」　沉船多到能干擾磁場

3少年發明「變色套套」超新奇！　戴上去有顏色就知道中了

東歐最特殊職業「挖土黨」！跑戰場專挖二戰武器　還有人發現軍火庫

愛孫要畫魚交作業！狂爺拿出「活魚」秀神操作　隔天輾壓全班

至少犧牲7隻鴨子！　「羽絨外套」保暖秘密曝光

史上「最尷尬姓氏」曝光！他慘遭排擠嘲笑　台灣只剩2人

路上重機「看不懂怎麼分」？熟記這9車型　讓你變身專業老司機

Netflix過年追劇排行出爐！　《孤味》剛上就登冠軍… 榜上還有1台劇

那些被虐爆的男配角！　《想見你》最慘的是他…跳樓輕生觀眾看哭

國道北上車潮塞炸！深夜驚見紫爆、紅爆　網崩潰：嘉義到桃園6小時

林口夜市「竹籤剔牙」擦擦…串上食材烤來賣！網傻：這家生意超好

陳建州登高一呼　PLG新職籃就此奮起

美日激戰打出傳奇「鐵底灣」　沉船多到能干擾磁場

愛子眼鏡掉計程車　三重警調監視器「40分鐘神比對」尋回

懶得洗頭？女星們最愛這5種帽子戴法 泫雅靠貝雷帽製造「小V臉」

新竹女手腳冰冷　一照超音波…下肢周邊動脈全塞住

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

新奇熱門新聞

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

孫要畫魚交作業！爺拿「活魚」輾壓全班

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

苗栗世界第2古油井　今仍在生產

台女搭訕外國選手　第一組就想上她家

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

誤觸貓咪濾鏡！律師視訊鬧烏龍...急喊：我不是貓

3少年發明「變色套套」有顏色就知道中了

秦始皇真正容貌曝！網喊：看久不舒服

東歐「挖土黨」　專挖二戰武器

「羽絨外套」保暖秘密曝光

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

比基尼照雪肌反光！19歲妖精正妹爆紅

熱褲妹麥當勞放送微笑線　網：超卡O

更多熱門

相關新聞

美韓聯合軍演擬3月強行實施！

美韓聯合軍演擬3月強行實施！

美國與南韓軍方預計於今年3月第2周展開例行性的聯合軍演，為期9天，將採聯合指揮所演習（CPX）電腦兵推的方式，不過參與聯合軍演的訓練水準與規模究竟為何，以及詳細的日程等，至今皆未公開。分析指出，北韓（朝鮮）當局一方面不希望美韓兩國舉行軍演，一方面又從這場軍演觀望拜登新政府對於韓半島（朝鮮半島）的具體政策與態度。

法國軍艦高調通過南海！他分析：根本沒在怕

法國軍艦高調通過南海！他分析：根本沒在怕

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

關鍵字：

鐵底灣國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

合照比OK手勢　環球影城員工開除

起底愛莉莎莎高學歷背景！

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

獨／台南直播主被擄！上銬脫光逼唱歌凌虐2天

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面