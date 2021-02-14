美日激戰打出傳奇「鐵底灣」　沉船多到能干擾磁場

▲美日激戰一堆沉船，竟然能影響到磁場，干擾船隻或飛機的導航。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

南太平洋瓜達卡納爾島附近海域，有一處相當特殊的海域叫「鐵底灣（原稱薩沃海峽）」，美國與日本在第二次世界大戰、太平洋戰爭期間，曾經在此處進行多次的艦隊交戰，導致這片海域幾乎布滿了戰艦、飛機殘骸及槍砲彈藥，海底堆積的大量鋼鐵甚至會影響磁場、干擾船隻或飛機的導航設備，也因此使該海域獲得「鐵底灣」稱號。

美日雙方自1941年12月7日「珍珠港事件」後開始全面戰爭，雙方經過珊瑚海海戰、中途島海戰等重大戰役後，隨即將目光放在新幾內亞島、索羅門群島。

兩國為了爭奪瓜達康納爾島（瓜島）控制權，在附近海域爆發多次的艦隊對戰，其中薩沃島附近更發生了如薩沃島海戰、埃斯佩蘭斯海角海戰、瓜達康納爾海戰、塔薩法隆格海戰等決定性的海戰。

▲鐵底灣沉船分布。（圖／翻攝自維基百科／Google地圖）

薩沃島位於瓜島北方偏西，兩者與恩格拉群島（Nggela Islands）之間的海域，就是日後著名的「鐵底灣」（又稱鐵底海峽），經過上述眾多重大戰役後，日方在此損失了包含霧島號、比叡號等大小船艦50多艘、飛機百餘架；美方也被擊沉多艘重巡洋艦、驅逐艦等大小船隻約30艘、損失飛機百餘架。

除了作戰損失的飛機船艦外，美日在作戰中發射的砲彈，擊沉的運輸船及船上的武器彈藥更多到難以細數，使該海域的海底幾乎被鋼鐵所覆蓋，甚至嚴重到改變了附近的磁場，每當船隻或飛機經過這裡，導航設備可能就會被變化後的磁場干擾，變得相當不穩定，此處也因此被稱為「鐵底灣」。