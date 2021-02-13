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熱衷刑案考偵查佐升上小隊長　黃愛倫獲國光警察獎詐欺類第一名

記者邱中岳／台北報導

北市1名刑事小隊長，原本在板橋擔任警員，因與偵查隊學長偵辦賄選案，認為對偵辦刑案很有興趣，於是轉任偵查隊支援並考上偵查佐，最後升任小隊長，鑑於國人常遭詐騙所苦，所以認真抓詐騙集團，最後獲得警政署國光警察獎詐欺類第一名。

黃愛倫現年40歲，警專21期畢業至今從警17年，原本在板橋所擔任警員3年，與偵查隊配合查賄選，就迷戀上刑事偵查工作，最後借調偵查隊支援，1年半後考上偵查佐正式成為刑警。

▲▼黃愛倫因家境不富裕，決定考警察求穩定工作分攤家計。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲黃愛倫（左）因家境不富裕，決定考警察求穩定工作分攤家計。（圖／記者邱中岳翻攝） 

因家住北投，為了陪伴父母，黃也調回北市北投分局服務，經歷2年7個月後轉往大同分局學習經驗，在大同分局5年多來，不斷仔細學習案件偵辦，也在2018年升任北市刑大刑事小隊長。

黃愛倫表示，當時因為家裡經濟不富裕，父親是做水泥工人，母親則是家管，家中有一個哥哥以及妹妹，為了幫忙負擔家中生計，所以決定報考警察有個穩定的收入。

▲▼黃愛倫因家境不富裕，決定考警察求穩定工作分攤家計。（圖／記者邱中岳翻攝） 

▲黃愛倫（左2）認為國人被詐欺所苦，認真偵辦詐欺獲得國光警察獎詐欺第一名。（圖／記者邱中岳翻攝）

父母對於黃愛倫提議考警察也相當贊同，母親還主動幫買簡章，所以黃也毅然決然考上警專，畢業後開始服務，並在2011年結婚娶妻，婚後育有1男1女，對於兒女未來是否從警，黃笑著說，「當然希望他們也能當警察。」

榮獲警政署評比「國光警察獎」詐欺類第一名，黃表示，當初對詐欺犯罪有研究，主要係因看到國人因詐欺財損嚴重，為了可以追出幕後黨羽，所以才決定認真研究詐欺犯罪。

黃指出，原本以前專攻暴力討債為主的組織犯罪類型，曾破獲多起幫派份子囂張行徑所引發的治平案件，但後來認為詐騙犯罪越來越多樣化且民眾財損甚鉅，所以也開始研究詐欺犯罪，未來也將備戰考警官學校，能夠更廣泛的接觸警政工作。

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