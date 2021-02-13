上桌手氣慘！麻將老江湖公開轉運「3招」：段落棄戰少輸一半

▲麻將是很好打發時間的消遣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

年節期間小賭怡情，趁著家人團聚，不少人會打麻將來試試手氣。假設當天在牌桌上手氣很差，也有一些技巧能減少自己放槍的機會，讓好運稍微回升，吳老師麻將心法就提供3項秘訣給大家參考。

一、下莊氣

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某家連莊達四次以上，又經常自摸，連莊的上家就要盯牌打，連莊的下家就要餵養下家來「養敵殺敵」，讓連莊的對家來努力跟旺家拼，三家聯手把莊家拉下。

二、手牌有四張大字不槓（聽牌狀況除外）

手氣不好時，有四張大字牌不一定要槓，留在牌裡「進可攻退可守」，打掉一張仍為一坎，不影響進牌；摸到生張（沒人打過，可能會放槍的牌）也可選擇繼續打大字，當麻將眼睛；若該局選擇下車不玩了，可繼續當安全牌打，且保證不會被胡。

三、段落棄戰

只有自己做莊的時候才認真玩，其他時候盯著下家打，盡量留安全牌在手上。因為手氣很差時，幾乎把把要付錢，其他人做莊時打得防守一點，至少能省下幾槍、不要輸太多，讓手氣稍微回升，等到自己做莊時再嘗試胡牌。

吳老師提醒，段落棄戰使用時機是在俗稱「鬼纏身」時，當正常玩就放槍，而改為防守不玩時就被自摸，幾乎把把出錢、手氣極差時。

以上建議僅供參考，實際情況仍需依現場情形斟酌打法。年輕時就開始經營家庭麻將館的吳老師，原先認為麻將純粹靠手氣決定，但經過約20年的經驗，他觀察到每次戰敗的都是固定某些人，便開始鑽研麻將技法，在吸收場子裡超過百人的牌技，悟出《吳老師麻將致勝心法》。

▼吳老師麻將心法常在YouTube發出教學影片。（影／翻攝自YouTube／吳老師麻將心法）

