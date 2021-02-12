央視春晚最年輕主持人　「大眼美女」電暈網友

▲央視春晚31歲女主持龍洋。（圖／翻攝 央視春晚／搜狐號代軍哥哥）

記者任以芳／綜合報導

大陸央視春晚《春節聯歡晚會》，每年都有不同創新表演內容。不過，今年連主持人都讓人耳目一新，31歲的龍洋是今年春晚最年輕的主持人，笑起來有淺淺酒窩，還有一雙靈動的大眼睛。不過，首次登上春晚舞台還是有點緊張，龍洋出現短暫的口誤，很快修正改口，讓觀眾印象深刻。

據《搜狐》報導指出，1989年出生的龍洋是80後新人，也是非常專業的主持人。2011年的時候，她就進入了南京廣播電視台，並擔任新聞直播節目《直播南京》主持人，並且在南京廣播電視台主持人秀《舞動南京》獲得冠軍。之前也主持過央視多檔春晚伴隨節目，積累了不少的經驗。

▲央視力捧新生代女主持龍洋。（圖／翻攝 搜狐號代軍哥哥）

報導稱，龍洋知名度大開的關鍵點，她於2020年1月接下，大陸知名女主持人董卿的節目《中國詩詞大會第五季》，成為央視力捧的新生代女主持人。

不過，今年春晚龍洋還是出現一個小口誤，把祝大家說成了「祝大會」，反應極佳的她馬上糾正過來，她在主持央視詩詞大會的時候也有出現過口誤。

據了解，龍洋於2012年6月主持南京電視台脫口秀節目《8090後，龍洋脫口秀》，經常以幽默、機制方式評論或調侃本地新聞事件。雖然她是湖南人，在脫口秀說的南京話十分道地，讓觀眾留下深刻印象。央視看到《8090後龍洋脫口秀》之後，特地挖角龍洋，她於2015年跳槽加盟央視財經頻道，這也為以後的事業發展奠定良好基礎。