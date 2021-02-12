「我離婚了所以開始畫畫」　為夫打排卵針卻遭外遇..她戴面具重生！

▲高嘉蔚在離婚一年多，選擇重新振作也戴起可愛動物頭套，以文字述說著屬於自己的故事。 （圖／高嘉蔚提供）

記者黃宥寧／台北報導

「沒有人結婚就是為了要離婚，離婚這件事真的是在我意料外發生的事」高嘉蔚淡淡說出最內心處的話。前夫曾深情告訴她「妳是我的夢中情人」，綜合許多巧合以為他就是真命天子，只是好夢一下就清醒。結婚後給老公無限自由，婚後第3年抓到老公三次外遇，她心痛簽字結束這場婚姻。離婚後的她卻也煥然一新了。

戴著可愛頭套的高嘉蔚向記者表示，或許傷痛會隨著時間過去，但偶爾想起來還是會有隱隱作痛的感覺。但她仍想勇敢向前，於是她戴起動物頭套並在臉書設立專頁「我離婚了，所以我開始畫畫！」。本來專頁上她只想當作抒發心情離婚後的心情，但卻意外吸引不少同樣也是失婚甚至是對愛情感到盲目的少女前來閱讀她寫的文章。

高嘉蔚在訪談過中娓娓道來和前夫的情史，眼神中沒有恨意反而是帶著微笑甚至開玩笑語氣來描述，她說「妳知道嗎真的很巧！」他和我一樣是射手座，他生日11月22日和我爸爸一樣。他媽媽小時候住羅東金陵一村而我媽媽就是對門的鄰居，長大後各自嫁給台北的本省人完全沒連繫，直到我們交往、談結婚後才有再見面。而他外公和我外公是從湖北跟著蔣中正軍隊到四川再一起來台灣，他外公是備服廠廠長，我外公和外婆是做軍服職員。「我覺得就是他了阿」高嘉蔚興奮的回憶當初。

▼高嘉蔚認為這個男生就是對的人了，同居4年步入禮堂公公人脈廣甚至席開80桌宴客。（圖／取自pixabay）



但幸福似乎與她開了一場大玩笑，結婚第三年，高嘉蔚發現丈夫會嫖妓，總共抓到3次外遇，而且丈夫還是拿著她辛苦賺的錢帶著小三到國外遊山玩水。高嘉蔚描述時沒有憤怒甚至能感覺的到那個傷口是真的在癒合。而丈夫外遇的理由竟是因為她想幫丈夫生孩子所以開始調身體，算排卵吃類固醇，才變得好胖好胖，這樣的理由讓高嘉蔚瞬間覺得明明渴望被好好愛著的她，為什麼在感情裡卻將自己壓得好低好低。

離婚後的她在三個月裡學了刺繡、素描、瑜珈、韓文、德文、日文、太極拳、肚皮舞、塔羅牌、水墨，她發現自己最喜歡畫油畫，並且透過油畫創作，她也漸漸釐清自己的思緒，甚至學會面對孤獨。

▼高嘉蔚在離婚後重拾畫筆並畫出這幅「平衡理性與感性」。 （圖／高嘉蔚提供）

她說離婚從決定到真的簽字僅花兩週，她的理智告訴她，這樣的處理方式會是最好的，但她難過的情緒卻耗費5個月才真正轉淡，成為一種淡淡的惋惜與遺憾。即便到現在侃侃而談過去這段婚姻，眼眶還是會微微泛淚。最後高嘉蔚屏息了將近3分鐘向記者說，「離婚並不可怕，那就像長水痘，是一時的，總會有好起來的一天。」現在的她路走的更寬闊也當上高中老師，甚至5月份將結合失婚婦女前往澎湖文化局一起辦畫展，一步一步走向璀璨的未來，再出發。

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