日本最深車站「地下70米」超恐怖！爬462階梯腿軟　每天只20人用

▲日本「最深無人車站」氣氛超恐怖，每天平均只有約20人使用。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

日本群馬縣有一座非常知名的鼴鼠車站「土合站（土合駅）」，原因是它的月台竟藏在地下約70公尺深的隧道，從剪票口進入必須再花至少10分鐘，走過一條有462階樓梯才能抵達月台。土合站雖然被評選是「關東百大車站」之一，考量到每天平均只有約20人使用，因此本站並沒有任何站員駐守， 配上站內較為陰暗的燈光，使站內的氣氛顯得相當詭異。

土合站位在群馬縣利根郡水上町，特點是下行月台藏在新清水隧道內，除了與剪票口高低差約70公尺外，兩線月台高低差更是相差了81公尺，加上沒有裝備任何電扶梯或電梯設備，民眾若想要乘坐下行路線的列車，從剪票口進入後必須再花至少10分鐘，走過一條143公尺的狹長通道，再走下462階、總長338公尺的樓梯，才能抵達月台。

▲網友在推特分享土合站的實測影片。（圖／翻攝自推特）

土合站雖然被評選為「關東百大車站」之一，由於電車3個小時才來一班，每天平均也只有約20多位旅客使用，因此平常並沒有站務人員駐守，不過在1985年以前的「有人車站」時代，站務人員會在發車前10分鐘停止檢票（畢竟你走不到），另外站內的樓梯邊還設置可供旅客休憩的長椅。

有日本網友在推特分享土合站的實測影片，影片中他通過剪票口後，先是不停地狂奔穿過長廊，在進入一扇非常狹小的鐵門後，開始不斷向下走深不見底的樓梯，途中旁邊景色不斷重複，彷彿像是陷入無限輪迴，經過15分鐘（影片有縮時）才終於到達月台，過程中完全沒有看到其他旅客，配上站內較為陰暗的燈光，增添了不少詭異氣氛。

▲網友在推特分享土合站的實測影片。（圖／翻攝自推特）

影片分享後引發網友熱烈討論，有人說「晚上要是停電就好笑了」、「不妙，感覺走到一半，會有一道通往異世界的門打開」、「這已經是防空洞等級了吧」、「我沒辦法晚上一個人在這車站裡面走」、「這麼深是要去挖石油是不是」、「日本怎麼都有各種奇怪的地底建築啊。」