脂肪肝會消失或遺傳嗎？　專家警告繼續做「7件事」小心變肝癌



圖文／常春月刊



現代人吃得好、睡得好，不僅三高容易找上門，就連肝臟也被養成肥肥胖胖的「脂肪肝」。尤其近年來，脂肪肝人口在台灣有逐年增加的趨勢，根據調查顯示，脂肪肝的盛行率大約是43％，也就是每100個人，將近一半的人患有脂肪肝，是國人值得加以警惕的健康問題。



然而，脂肪肝會不會變成肝硬化？有哪些症狀？嚴不嚴重？容易罹患的族群是哪些？最重要的是，是否有釀成肝癌的危險？



脂肪肝俗稱「肝包油」 熱量過多所致



脂肪肝指的是肝臟內的脂肪（主要是三 酸甘油酯，Triglyceride）含量超過肝臟總重量的5％以上，或者肝組織切片超過10％以上的肝細胞，有脂肪空泡堆積的情形，就稱為脂肪肝。簡單來講，脂肪肝就是脂肪堆積在肝臟組織上，也就是俗稱的肝包油。



實踐大學食品營養與保健生技學系助理教授陳巧明解釋，當我們吃了食物之後，胃腸吸收的營養素會經由肝門靜脈聚集在肝臟，而肝臟會根據身體的需要，進行各種營養素的儲存與代謝。



不過，當身體吃進過多的熱量或脂肪的情況下，肝臟便會將多餘的熱量轉換成脂肪儲存起來，當肝臟蓄積的脂肪越存越多，也就發生俗稱「肝包油」的脂肪肝。



脂肪肝高危險族群 7情況要提高警覺



脂肪肝常見原因有肥胖、血脂過高、糖尿病、酗酒等原因，其中又以體重超重為常見原因；陳巧明補充，蛋白質攝取不足的人，也容易有脂肪肝。



1、肥胖



肥胖程度已被證實與脂肪肝的發生有正相關，尤其身體質量 指數（BMI）大於30的民眾更要注意；其中，有腹部肥胖身材的人，也就是腰圍肥胖者，男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分者，都是容易罹患脂肪肝的高危險群。



2、酗酒



飲酒過量是造成酒精性脂肪肝的主要原因，因為酒精氧化產物會影響肝臟代謝脂 肪的途徑，造成三酸甘油酯的堆積，而形成脂肪肝。



3、代謝症候群患者



患有代謝症候群的人也容易發生脂肪肝，尤其是糖尿病患者，因為血糖控制失常，導致肝臟製造及代謝脂肪的功能也發生異常，容易使得脂肪囤積在肝臟裡；研究更發現，糖尿病患同時伴隨有肥胖問題，脂肪肝的程度更嚴重；此外，血脂肪過高，也容易引起脂肪肝。

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4、過度熱量攝取者



不論是油脂、澱粉或糖分，只要攝取過量，都會讓肝臟蓄積過多三酸甘油酯，引 起脂肪肝。



5、肝炎患者



研究發現，患有C型肝炎患者，有一半以上出現脂肪肝，但C肝病毒治療好後， 脂肪肝也會隨著消失。



6、開刀或減重過快者



進行手術或是減重過快的人，可能會影響肝臟對脂肪的代謝，進而造成脂肪過度 堆積在肝臟中，而形成脂肪肝；因此，減重不宜過快，每週最好不要超過0.5～1公斤為基準。



7、長期蛋白質攝取不足者



長期缺乏蛋白質，不能滿足人體生理所需，會導致脂質代謝異常，使脂肪囤積在肝 臟，經常發生在厭食、飢餓，或過度減重的身上，稱為「營養不良性脂肪肝」。



脂肪肝會自己消失 適當飲食、運動+體重控制



脂肪肝是可逆的症狀。陳巧明說，只要透過適當的飲食、體重控制以及養成運動的習慣，一段時間後脂肪肝通常會自行消失；不過，若沒有積極治療，引發嚴重的脂肪肝，將會提高肝臟發炎的可能，進而影響肝功能。



若仍然置之不理，長期肝臟發炎會釀成不可逆的肝臟細胞死亡，也就是俗稱的肝硬化，就會提高肝癌發生的機率。



脂肪肝有無症狀 因人而異



事實上，脂肪肝會不會出現症狀要視體質而定。許多人雖然患有脂肪肝，但是抽 血檢查發現肝功能是正常，這些族群多半也不會有什麼症狀；即使到了嚴重一點的脂肪肝，假使肝指數還在正常範圍內，可能也不會出現任何不適的症狀。



不過，的確少數人會出現疲倦、全身 無力、噁心、嘔吐等症狀，到了中度以上 的脂肪肝，很有可能會出現肝腫大、右上 腹壓痛的情況，透過抽血檢查，則很有可能發現肝指數（GOP、GPT）有升高的趨勢。



脂肪肝不會遺傳 代謝症候群要當心



脂肪肝並不會遺傳，不過代謝症候群等慢性病，如糖尿病及高血壓、高血脂等卻有家族遺傳的關係；所以，假使直系親屬患有糖尿病、高血壓、高血脂等代謝症候群時，最好做好飲食控制與養成運動的習慣，避免脂肪肝找上門。



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