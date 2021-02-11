新春搶先旺！風水專家曝「除夕6招」開運大法　貼春聯選這時間

▲命理師曝光6項除夕當天的開運方法。（圖／Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

除夕時全家會團聚在一起迎接新年，在這一天除了圍爐、掃除，也有許多禮俗活動要完成，一點失誤可能就影響整年運勢。旺好運命理師楊登嵙就透露，除夕時有6項開運法提供民眾參考，讓牛年有個好的開始。

一、貼春聯開運法

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家裡掃除完畢之後，到除夕這天就會開始貼春聯，又以「上午6至12點」陽氣最旺，最適合貼上新春聯，除舊佈新，但楊登嵙也提醒，如果家裡有喪事未滿一年，應避免貼上新春聯。

二、辭歲

在供桌上用橘子、年糕、春飯來祭拜，春仔花又稱為「飯春花」，春在閩南語裡有剩下、留下的意思，在飯上插入一個春，有「年年食不盡」的吉祥寓意。

▲除夕當天也有方法能改變新年財運。（圖／Pixabay）



三、過火盆

用烘爐起火之後，再放到大門口，請全家人都跨越過去，表示把霉運都燒除掉，再將烘爐移至房子或客廳的正中央，火的熱氣可以除煞，讓房子轉成陽運。

四、圍爐

把過火盆的烘爐放在吃飯的桌子底下，旁邊放8個銅板，1元、10元、50元不拘，因大家團聚在一起，此時的人氣最旺，同時烘爐的熱氣上升，有人氣旺、財氣旺的寓意。

▲銅錢向來能幫助改善財運。（圖／Pixabay）



五、壓歲錢

收到紅包時不能馬上花，要放在枕頭下做為「錢母」，等到大年初五後再存放至戶頭，讓小錢發展成大錢。

六、守歲

守歲又稱為「長壽夜」，應避免在子時（晚間11點至凌晨1點）之前睡覺，有人說「睏」就是「困」，新年時早睡會有窮困的意思。

▼楊登嵙公開2021年開運6方法。（影／翻攝自YouTube／旺好運）

