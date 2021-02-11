　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

青春全賠光！國中情侶懷孕出車禍「男孩慘死」…她生產完狂跑法院

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲國中情侶談戀愛懷孕，結果遭遇死亡車禍，女孩生產完就開始跑法院。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

大陸一對國中情侶早戀，女孩因此懷有身孕，沒想到在某次約會過程中，碰上了死亡車禍，男孩不幸去世，女孩則生下了孩子，一生下孩子，就開始上法院，賠上了青春，讓家人痛心無奈。

根據陸媒《央視》報導，張小飛（化名）與胡瑩瑩（化名）是國中同學，2人唸書時就談了戀愛，時常過著2人生活。張小飛國中畢業後，到親戚家開的洗車廠打工，胡瑩瑩則回到校園，再唸一次國中三年級。

工作了幾個月，張小飛買了一輛電動車，某天騎著去找胡瑩瑩，好友小江（化名）也一起上路，3人於是三貼騎去餐廳吃飯。不過，電動車騎到一半，路上突然衝出一隻狗，張小飛為了閃狗，轉了大彎，與對向的大貨車發生碰撞，張小飛當場身亡，小江、胡瑩瑩則分別受了輕傷。

張小飛的父母中年喪子，感到傷心欲絕，到醫院探望小江，希望給對方一點慰問。小江見到張小飛的父母，則說會自行料理醫藥費，反倒是張小飛的女友，也在同一間醫院，張父、張母應該前往探視。

▲桃園市19歲林姓男子去年2月、3月間兩度與當時未滿14歲小女友嘿咻，未料小女友懷孕，並於今年2月產子。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女孩替已故的男友產下孩子，接著與男孩的父母決裂，開始不斷跑法院。（示意圖／免費圖庫pixabay）

張父、張母聽到消息，立刻到病房裡看望胡瑩瑩，這時才知道胡瑩瑩已經懷有身孕，因此千方百計地拜託，一定要將孩子生下來，因為這是張家唯一的血脈。

胡瑩瑩受不了張父、張母的請託，違背了父母的要求，把孩子生了下來，因此與原生家庭決裂，住進了張家。沒想到，胡瑩瑩生了孩子，才剛坐完月子，就已經受不了，跑回了原生家庭。

由於張小飛與大貨車司機的肇責各半，張父、張母獲得了19萬元（人民幣，下同，約新台幣81萬元）的賠償款，決定要把錢拿來養小孩。但胡瑩瑩的父母聽到這件事，立刻上門要求分錢，雙方又鬧得更僵。

胡瑩瑩才剛生完小孩，就要不斷上法院，與張家父母打官司，希望能分到賠償款，同學會時聽著同學們對未來的憧憬，發現根本無力承擔這些事情，只能坐在同學們中間，什麼都不敢說，為了一時的衝動，卻賠上了有限的青春，開始對自己的衝動感到懊悔。目前張家父母、胡瑩瑩的父母以及大貨車司機仍在訴訟當中，詳細結果仍待法院判決。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
命理師掛保證！除夕夜1招「輕鬆招財」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

青春全賠光！國中情侶懷孕出車禍「男孩慘死」…她生產完狂跑法院

18歲高中妹染上HPV！媽媽診間暴怒動粗　醫生打臉「是妳害的」

女大生狂熬夜「月經失調」　醫生檢查皺眉：可能終身不孕

陸交通部：鼓勵在機場、港口發展「自動駕駛載貨」示範應用

奶奶包紅包！「347萬現金」放桌上一綑一綑發　網跪：還缺孫嗎

國小女童上課遭捅「血流2天」！校方協調完冷回：去告我

3歲女童痛苦狂咳！食道竟挖出「皮卡丘」　爸媽一看沉默了

19歲正妹雙腿發軟！下秒「喪失行走能力」無法排尿...醫揭恐怖真相

林鄭月娥拜年：國安法實施後香港已穩定　疫情穩定就可重新出發

我也要玩！　6歲童「撐傘跳樓」...4歲妹嚇傻止步　

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

李佳穎被CUE唱歌...陳意涵下秒走人XD　大發：最美的風景在哪？「鏡子裡」

騎士眼睛疑受傷！誤上快速道路　砂石車見狀「壓後保護」超暖心

有對象？何時結婚？年終多少？ 過年必考題...長輩真D問不膩！

鳳小岳太帥「男的都要電」張書豪：犯法！　死前願望清單「開千人瘋狂性愛趴」XD

楊超越求婚侯明昊「我要嫁給你」　他排練時笑場...她秒變臉：分手！

青春全賠光！國中情侶懷孕出車禍「男孩慘死」…她生產完狂跑法院

18歲高中妹染上HPV！媽媽診間暴怒動粗　醫生打臉「是妳害的」

女大生狂熬夜「月經失調」　醫生檢查皺眉：可能終身不孕

陸交通部：鼓勵在機場、港口發展「自動駕駛載貨」示範應用

奶奶包紅包！「347萬現金」放桌上一綑一綑發　網跪：還缺孫嗎

國小女童上課遭捅「血流2天」！校方協調完冷回：去告我

3歲女童痛苦狂咳！食道竟挖出「皮卡丘」　爸媽一看沉默了

19歲正妹雙腿發軟！下秒「喪失行走能力」無法排尿...醫揭恐怖真相

林鄭月娥拜年：國安法實施後香港已穩定　疫情穩定就可重新出發

我也要玩！　6歲童「撐傘跳樓」...4歲妹嚇傻止步　

結婚生子又想找前男友復合…說出超扯理由　還要鄉民給她勇氣！

海量訊息下如何「搏眼球」？資深公關人關家莉：「破題式」溝通很重要

王志鵬／石木欽案延燒國軍　暴露高階將領「權」和「利」的冰山一角

15種年夜飯熱量排行一次看！正妹營養師：傳統年菜「花式調味」＝肥

春節必備：科學解酒七方法

青春全賠光！國中情侶懷孕出車禍「男孩慘死」…她生產完狂跑法院

不只學姐！民眾黨美女點點名　理科學霸女神、小梁詠琪超吸睛

建言政府報關托運「實名制」　公會理事長擋詐騙集團財路險喪命

日清食品的關原之戰　泡麵竟然還分「東、西」2口味！

37歲日本高校女教師學拳僅7年　實現拳擊世界冠軍夢想

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

奶奶霸氣發紅包　網跪：還缺孫嗎

男「21公分足球」整顆塞　X光直腸變黑洞

女大生狂熬夜月經失調　下場慘曝

19歲正妹雙腿發軟無法走路...醫揭恐怖真相

國小女童上課遭捅傷　校方冷回：告我

甜美教師成殺人女魔！殘虐7條人命

3歲女童痛苦狂咳　食道竟挖出「皮卡丘」

23歲OL遭主管性侵慘死！入職新公司才1個月

過年熬夜玩手遊！男子「狂抽搐2分鐘」

9年殺28人！街頭混混成殺人魔王

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

更多熱門

相關新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

小年夜不平靜！高雄市三民區10日晚間7點多發生一起嚴重車禍，一輛藍色轎車行經九如三路、美都路口，結果疑似為了閃避遊覽車，不慎衝向公園人行道，並撞飛2名停等紅燈的機車騎士，導致2人雙雙送醫，其中1人當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。

屏東牛隻慘遭猛撞　重傷送屠宰場

屏東牛隻慘遭猛撞　重傷送屠宰場

藍寶堅尼Urus全速衝撞「爆炸成火球」駕駛慘亡

藍寶堅尼Urus全速衝撞「爆炸成火球」駕駛慘亡

即／國3汐止休旅自撞　遭聯結車追撞壓扁

即／國3汐止休旅自撞　遭聯結車追撞壓扁

車禍PO文尋求目擊者！

車禍PO文尋求目擊者！

關鍵字：

懷孕車禍情侶

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄轎車撞飛2機車　1人無呼吸心跳

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

考上公務員接受劉在錫訪問！正妹年前陳屍自宅

藍可兒案嫌：看台灣新聞才知殺人

她在「台積電」年終沒9萬　10年來被虧爆：不敢說我在台積電

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

命理師掛保證！除夕用「紅紙+紅包袋」輕鬆招財

影／德國客來了文佳煐流利對話被讚爆

吳慷仁新片驚見「肉色長條物」放臉上：摸摸我！

家電紙箱見「戴帽子頭像」！釣出內行人解密

喬丹妹撿到皮夾　送警所驚見自己手機

口袋「小藍包」噴到爸爸腳下　單純妹傻了

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

即／大樂透5.3億一注獨得！獎落台中

快刪！Play商店下載破千萬「超夯App」　更新後變惡意軟體

更多

最夯影音

更多
騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安

騎紅牌重機「衝蘇花改」被警開單 流氓藥師：不想冒險...花錢買平安
台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

台南女訂4300元炸物、甜粿棄單　「要求30分鐘做好」惡整市場攤商

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

夢多砸20000買刮刮樂共賠5千！　心急開獎以為槓龜秒飆超台國罵

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

1年前才辦華麗婚禮！　柴智屏女兒高雋雅宣布離婚：我們都盡力了

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

行駛禁行機車道...遭4輪斜切逼車 騎士被問「沒看線」嗆：我是重機

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面