青春全賠光！國中情侶懷孕出車禍「男孩慘死」…她生產完狂跑法院

▲國中情侶談戀愛懷孕，結果遭遇死亡車禍，女孩生產完就開始跑法院。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

大陸一對國中情侶早戀，女孩因此懷有身孕，沒想到在某次約會過程中，碰上了死亡車禍，男孩不幸去世，女孩則生下了孩子，一生下孩子，就開始上法院，賠上了青春，讓家人痛心無奈。

根據陸媒《央視》報導，張小飛（化名）與胡瑩瑩（化名）是國中同學，2人唸書時就談了戀愛，時常過著2人生活。張小飛國中畢業後，到親戚家開的洗車廠打工，胡瑩瑩則回到校園，再唸一次國中三年級。

工作了幾個月，張小飛買了一輛電動車，某天騎著去找胡瑩瑩，好友小江（化名）也一起上路，3人於是三貼騎去餐廳吃飯。不過，電動車騎到一半，路上突然衝出一隻狗，張小飛為了閃狗，轉了大彎，與對向的大貨車發生碰撞，張小飛當場身亡，小江、胡瑩瑩則分別受了輕傷。

張小飛的父母中年喪子，感到傷心欲絕，到醫院探望小江，希望給對方一點慰問。小江見到張小飛的父母，則說會自行料理醫藥費，反倒是張小飛的女友，也在同一間醫院，張父、張母應該前往探視。

▲女孩替已故的男友產下孩子，接著與男孩的父母決裂，開始不斷跑法院。（示意圖／免費圖庫pixabay）



張父、張母聽到消息，立刻到病房裡看望胡瑩瑩，這時才知道胡瑩瑩已經懷有身孕，因此千方百計地拜託，一定要將孩子生下來，因為這是張家唯一的血脈。

胡瑩瑩受不了張父、張母的請託，違背了父母的要求，把孩子生了下來，因此與原生家庭決裂，住進了張家。沒想到，胡瑩瑩生了孩子，才剛坐完月子，就已經受不了，跑回了原生家庭。

由於張小飛與大貨車司機的肇責各半，張父、張母獲得了19萬元（人民幣，下同，約新台幣81萬元）的賠償款，決定要把錢拿來養小孩。但胡瑩瑩的父母聽到這件事，立刻上門要求分錢，雙方又鬧得更僵。

胡瑩瑩才剛生完小孩，就要不斷上法院，與張家父母打官司，希望能分到賠償款，同學會時聽著同學們對未來的憧憬，發現根本無力承擔這些事情，只能坐在同學們中間，什麼都不敢說，為了一時的衝動，卻賠上了有限的青春，開始對自己的衝動感到懊悔。目前張家父母、胡瑩瑩的父母以及大貨車司機仍在訴訟當中，詳細結果仍待法院判決。