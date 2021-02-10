幫你賣靈骨塔！10多人買殯葬產品「慘被榨乾」…集團海撈3千萬GG了

▲警方破獲詐騙集團，查扣手機、記帳本、監視器及現金約100萬元等物證。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市政府警察局刑警大隊接獲線報，稱一名陳姓男子涉嫌利用被害人急需脫售手上靈骨塔位變現獲利，竟誘騙對方購買相關殯葬產品，經查受害人至少10多人，受騙金額高達3千萬。案經專案小組報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，並持搜索票、拘票前往新北市、台中等地將陳嫌等5人拘提到案。全案訊後依組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

經查該犯罪集團橫行北部已久，假借代售仲介靈骨塔位詐騙被害人手續費後，便謊稱遭主管機關調查為由故意拖延、或藉故提高手續費及稅金等，如發現被害人還有現金，便會再向被害人謊稱公司與知名建設公司合作，再由集團成員假冒該建設公司業務，與被害人洽談高價收購，反覆誘騙被害人，直到掏光被害人積蓄為止，再慫恿被害人將名下不動產設定抵押貸款，造成被害人破產，而集團成員便從此消失，讓被害人苦不堪言，行徑相當惡劣。

警方日前持搜索票前往將該集團首腦、成員逮捕到案，並查扣手機、記帳本、監視器及現金約100萬元等物證。警方事後也呼籲民眾，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，市民朋友務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。