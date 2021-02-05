女醫名下財產6千萬「拒養重殘兒」　嗆聲：只要100元也不養

▲兒子重度殘障，但女醫嗆聲「就算只要100元，我也不要養他！」（圖／取自Pexels）

記者柯沛辰／綜合報導

王姓女中醫婚後生下重度殘障兒子，但後來離婚，將2歲稚子留給丈夫扶養。2019年，丈夫病故，殘障兒無法自理，社會局緊急將人安置到安養中心，但即便申請補助，每月仍欠養護中心近萬元，所以只能採取法律訴訟、請求王女給付扶養費，怎料王女竟反嗆「就算100元，我也不要養他！」

根據判決書，王姓女醫和許姓丈夫1975年結婚，婚後生下一個獨子，但兒子出生時被診斷重度智能不足，領有極重度身心障礙證明。2年後，王女與丈夫離婚，選擇離開兒子，將人交給丈夫獨自扶養。

如今42年過去，許男辛苦將兒子拉拔長大，2019年2月不幸病逝故，但44歲的兒子根本無能力自理，因此被社會局緊急安置到養護中心。不過，每月養護費需支付2萬5000元，即便有1萬5000元的身心障礙補助，每月也還欠繳9992元。

為此，高雄社會局循線找到王姓女醫，希望她能幫忙負擔這筆費用，但女中醫悍然拒絕，還稱每個月有20幾萬房貸要繳，「就算只要100元，我也不要養他！」無奈之下，社會局代兒子向法院提起訴訟，請求每月9992元的扶養費。

王女出庭時辯稱，她已高齡73歲，現在只想平靜地過完剩下的日子，更何況兒子沒扶養她，還曾對她辱罵、虐待，所以她依法可以免除扶養義務。

不過，社會局主張，王女是直系血親，也有能力扶養，加上許男因極重度智能障礙，早就被法院宣告是「禁治產人」，雙方又分別40多年，自然無法扶養王女，更遑論辱罵、虐待？

法官審酌後發現，王女雖已屆退休年齡，但仍執業幫人看病，名下擁有6533萬元財產，即便一個月要繳20多萬元房貸，現在多負擔一筆近萬元的養護費，應不至於影響原有生活，因此認定她有餘力扶養兒子，近日判女醫每月須付9992元的養護費，全案仍可上訴。