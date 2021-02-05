竹市推優質農漁產「線上辦年貨」　防疫省時又方便

▲新竹市政府今（5）日推出「線上辦年貨」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

因應農曆春節將近，為兼顧防疫，新竹市政府今（5）日推出「線上辦年貨」，民眾只要在家上網採買，不用上街人擠人，防疫省時又方便！其中，新竹市農會推出沖泡米粉、新竹美粉系列、牛樟芝茶、精緻皂、茶花系列產品、好香米、蜂蜜等，滿2千元就免運費；還有竹魚水產推出年節應景烏魚子、烏魚子干貝醬與烏魚子櫻花蝦醬商品，提供眾多年節禮盒選擇。

新竹市長林智堅也說，因應疫情，除赴實體店面採購年貨，也可轉以線上採購，安全安心又方便，竹市有許多「隱藏版」在地農產與新竹好物，如在地的烏魚子，有九降風加持，使用傳統日曬風乾製作，雖然製程較長，但慢慢熟成更添風味，和其他地方用室內冷風乾燥的烏魚子相比，滋味更佳，多家米其林星級餐廳採用，推薦民眾年節必買。

市府表示，新竹市農會最熱銷的茶花系列產品，其中的茶花精緻皂含茶花精油、海藻萃取物，質地溫和清爽，洗後不緊繃、不乾澀；可以單塊選購，也有禮盒包裝，一次3種味道，送禮自用兩相宜。另有茶花精油沐浴乳、茶花精油洗髮乳、茶花精油身體乳等。

此外，新竹在地飄散芋香的好香米，是台灣農業試驗所由日本引入稻種「絹光」，與台灣本土品種「臺稉四號」配種，歷經9年試驗後，2000年上市，口感獨特也非常受歡迎。

而新竹最知名的米粉，新竹市農會自有品牌「Sunseed－陽光種子」，推出可隨沖即食的沖泡式米粉，另有新竹美粉系列、新竹純米米粉都是傳統道地美食。最後則是年年得奬、品質最佳保證的蜂蜜，還有健康飲料首選──牛樟芝茶，提供民眾年節多元送禮選擇。

除有優質的農產品，也別錯過新鮮的漁產！新竹市產業發展處表示，位於香山區的「竹魚水產」，利用新竹的九降風自然風乾與陽光日曬，製作出風味獨特的烏魚子，多家米其林星級餐廳使用，是品質保證。

竹魚水產第二代負責人許志豪表示，自家生產的烏魚子，是北台灣唯一一條龍生產製作，從烏魚養殖、取烏魚子、醃製、塑形、日曬烘乾與真空包裝等過程，都是由自家一手包辦。

在日曬烘乾的過程，竹魚水產使用網室烘乾、避免避免蠅蟲干擾，確保烏魚子的衛生，「層層親自把關，就是為了讓消費者購買最好品質的烏魚子。」許志豪談及，除了烏魚子，竹魚水產也推出烏魚子干貝醬、烏魚子櫻花蝦醬商品，民眾可一併於線上採買。