抖音網紅開街景見毛茸茸身影　網大驚：是大腳怪！

▲網友上傳自己使用街景探索時，意外發現毛茸茸生物的影片。（圖／擷取自hidden.on.google.earth）

實習記者陳培鈞／綜合報導

國外一名網友使用街景地圖時，發現一個神祕身影，拉近一看，竟是全身毛茸茸的奇特生物，外形神似傳說中的「大腳怪」，讓他嚇得分享至抖音，吸引66萬人觀看。有網友直呼，這是大腳怪，也有網友認為，這只是座雕像。

根據《每日星報》報導，這名網友在抖音擁有180萬的粉絲，常常利用街景地圖，挖掘實景中的奇特現象，在網上頗有人氣。1月9日他使用街景地圖，探索公路旁的森林時，意外發現一個毛茸茸的詭異生物，不僅四肢明顯可見，也有和人類相似的五官，全身還被棕毛覆蓋，外形神似「大腳怪」。

他將影片上傳至自己的抖音帳號@hidden.on.google.earth後，引發網友熱議，多數網友認為，這個詭異生物就是大腳怪，還有人直呼，「太厲害了！你找到了傳說的怪物」。但也有人質疑，「這不過是一座雕像吧」、甚至有人說，「我怎麼看都覺得像是遊民，一定是人，不是怪物」。

大腳怪（Bigfoot、Sasquatch），又稱大腳或北美野人，是北美洲民間傳說的未知的靈長類生物，棲息在偏遠的叢林中，活動範圍在美國太平洋西北與加拿大、不列顛哥倫比亞等地區。大腳怪被描述成，體型巨大，毛茸茸的猿，有些人認為，這種生物在世界各地都有出現的蹤跡，例如喜馬拉雅山的雪人、中國神農架的野人。

美國阿拉斯加去年12月也疑似出現大腳怪的蹤跡。一個家庭在巴羅（Barrow）附近的北坡（North Slope）地區狩獵，正在小木屋內休息時，發現一群馴鹿驚慌奔跑著，而在馴鹿後方竟出現一隻身高10英尺（大約3公尺）的深色野獸追趕，後者還在雪地留下類似人類的腳印。目擊者宣稱，他開船時被一隻生物跟蹤，那個生物沿岸奔跑，尾隨著船順流而下，最後消失在樹叢中。