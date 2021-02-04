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「所有國家都該與台灣合作」　美國3管道支持蓋亞那設台灣辦公室

▲▼美國國務院西半球事務代理助理國務卿茱莉（Julie J. Chung）透過推特發文，歡迎台灣在蓋亞那設立辦公室。（圖／Julie J. Chung推特）

▲美國國務院西半球事務代理助理國務卿茱莉（Julie J. Chung）透過推特發文，歡迎台灣在蓋亞那設立辦公室。（圖／Julie J. Chung推特）

記者陶本和／台北報導

外交部4日宣布在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office）。對此，美國官方透過3大管道發布此訊，包括國務院西半球事務代理助理國務卿茱莉（Julie J. Chung）、美國駐蓋亞那大使館，以及美國在台協會（AIT），且都表達支持態度；而AIT更認為，所有國家都應該自由地與台灣尋求緊密的關係與合作。

外交部4日上午宣布，在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方於2021年1月11日簽署設處協議。

對此，美方第一時間也跳出來力挺，國務院西半球事務代理助理國務卿Julie J. Chung就透過推特表示，美國歡迎台灣在蓋亞那設立辦公室，他認為這將強化台美雙方關係，這是一項有助於雙方合作的里程碑，得以促進該區域的安全、民主價值與繁榮。

此外，美國駐蓋亞那大使館也發布新聞稿，讚賞台灣在蓋亞那設立辦公室，認為這能夠深化蓋亞那與台灣之間的聯繫，促進雙方共同的繁榮與安全，並在共同的民主價值、互相尊重的基礎上，促進各項合作與發展。

至於美國在台協會（AIT）稍早也發出新聞稿，強調所有國家都應該自由地與台灣尋求更緊密的關係及更良好的合作。AIT認為，台灣的民主領先世界，台灣是重要的經濟體，及世界上一股良善的力量。

AIT強調，美國持續致力於支持台灣擴展其國際夥伴關係，並努力應對包括新冠疫情在內的全球挑戰。我們將與朋友及盟友站在一起，在世界各地促進我們的共享繁榮、安全及價值。

▼外交部發言人歐江安。（圖／記者陶本和攝）

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