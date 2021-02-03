29歲男寫給爸一封信：過年會回去看你們！　友竟說「噁心矯情」

▲原PO對爸爸說，「謝謝您！有您跟媽媽真好。」（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友發文說，自己29歲，寫給爸爸的一封信卻被朋友說噁心、矯情，他因此PO網想要大家評評理。對此，許多人大讚很貼心，「百善孝為先！孝順的孩子是有福氣的！」

當事人2日在「爆怨2公社」臉書社團貼出這封信的內容：

爸爸：



最近好嗎？您工作辛苦了，跟媽媽為這個家拼命賺錢，養育我們長大，謝謝您！有您跟媽媽真好，身體要顧，該休息還是要休息，我不太會說話，但我真的很關心你們。

我可能沒有如您想的一樣，成為您所希望的人，讓您失望……

這幾年離家在外面工作，沒有常常回家，回家之後也沒有待很久就離開了，我覺得很抱歉……

我其實很關心你們，但我不知道怎麼開口。我在外面工作很順利，吃穿都沒有問題，請你們不用擔心，你跟媽媽要照顧好身體比較重要……

我過年會回去看你們。

▼許多人都認為愛要及時。（達志／示意圖）

原PO說，請問網友們會覺得內容噁心、矯情嗎？該文獲得超過3000人按讚，許多人留言，「不會噁心啊！適時表達愛是很好的行為欸」、「我覺得很棒，自己的家人，把心中想要說的寫出來，爸媽那麼辛苦養大，你能有這樣感受，叔叔給你100個讚。」

大家感動地說，「不會！！說不出口的話，用文字來表達也是另一種愛的表現，愛要及時喔！！相信爸爸看了會很感動的」、「如果是我兒子寫給我，我會感動到哭哭」、「超貼心的，可能男生一般不會對父母那麼感性，朋友羨慕吧。」