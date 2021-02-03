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美女醫前婆家「聘3人顧雙胞胎」　產後嗆大姑玉石俱焚：你們玩不起

黃宥嘉前夫的舅舅向記者感嘆：「陳家娶到她（黃宥嘉），就只能用『衰』來形容。」（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉前夫的舅舅向記者感嘆：「陳家娶到她（黃宥嘉），就只能用『衰』來形容。」（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

眼科醫師黃宥嘉自封為「睛視媳婦」，常在臉書講述與豪門陳姓前夫的恩怨情仇，將自己描繪成楚楚可憐的小媳婦，但本刊接獲爆料，指黃宥嘉產下雙胞胎兒後以為能母憑子貴，在婆家的舉止越發蠻橫，還曾向大姑嗆聲要「玉石俱焚」，與其螢幕形象根本判若兩人。

其前夫許姓舅舅指控，黃宥嘉進門沒多久就希望掌管家中大權，蜜月時要求前夫將價值上億元的保單改成她的名字，遭拒絕後竟翻臉，結婚不到半年便提議「做人」，當時陳認為才剛結婚無須著急，黃卻大吵大鬧，陳最終讓步，2人透過試管嬰兒產下雙胞胎，孩子出生那刻，黃宥嘉個性也開始180度轉變。

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 黃宥嘉曾多次在談話性節上談論自己育兒的辛酸（左圖），但前夫舅舅卻拿出照片表示，當時請了褓姆、移工和護士照顧孩子（右圖），日常家務根本不用黃宥嘉動手。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉曾多次在談話性節上談論自己育兒的辛酸（左圖），但前夫舅舅卻拿出照片表示，當時請了褓姆、移工和護士照顧孩子（右圖），日常家務根本不用黃宥嘉動手。（圖／CTWANT提供）

許男透露，陳母聽聞媳婦順利生產，趕到醫院想要探視，卻被擋在門外，只能著急地不斷掉淚，而黃宥嘉的孩子是早產兒，出生時僅800公克，其中一位還患有食道閉鎖的罕見疾病，若不開刀根本沒辦法吃東西，陳家提供最好的醫療照顧，從國外延聘名醫回來救治，光孩子的醫藥費就花了上千萬元。

而黃宥嘉總在節目上強調照顧孩子的辛苦，但許男提到，陳家為「金孫」聘請護士、褓姆和移工，共3個大人照顧2個孩子，日常家務根本不用黃宥嘉動手，連餐點都要幫傭送到床上她才吃，孩子就醫時，黃甚至還想要外出逛街，離譜行徑讓人傻眼。

黃宥嘉曾在夫妻吵架時將丈夫公事包丟出門外，文件因而散落一度，陳姊拍下凌亂畫面，還遭黃宥嘉放話「要玉石俱焚我比你們厲害，你們玩不起」。（圖／讀者提供）

▲黃宥嘉曾在夫妻吵架時將丈夫公事包丟出門外，文件因而散落一度，陳姊拍下凌亂畫面，還遭黃宥嘉放話「要玉石俱焚我比你們厲害，你們玩不起」。

許男說，黃宥嘉生產後以為能母憑子貴，在婆家的舉止越發蠻橫，稍有不如意便打雞罵狗，甚至將丈夫的公事包丟到門外，文件資料因此散落一地，陳姊聽聞聲響出來查看，並拍下凌亂慘況，黃宥嘉事後竟向大姑放話，表示「要玉石俱焚我比你們厲害，你們玩不起」，言詞激烈讓人不寒而慄。

對於相關指控，黃宥嘉怒斥「一派胡言、欺人太甚」，表示她手中握有完整錄音錄影檔，但她和前夫仍在訴訟中，將和律師討論後再決定是否公開，更表示她與前夫不同，不會隨意將兩人在婚姻中吵架的影片剪接，然後自製刪減成對她有利的部分，「網路上罔顧我與小孩的隱私下標題抹黑我。」

延伸閱讀
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