外送員1句話…他驚覺吃到「幽靈店家」　在地人起底：同地址6家店

▲雞肉臭酸又有菜瓜布棉絮。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）



記者黃可昀／綜合報導

半夜訂外送竟然大踩雷，不只食物衛生控管出漏洞，甚至這家店根本就是幽靈店家！一名人夫昨晚透過foodpanda訂了烤雞肉來吃，吃第一口就驚覺帶有一股酸味，接著咬第二口還吃到菜瓜布棉絮，「結果上網查這家店，發現更可怕的，找不到這家店的任何訊息！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，昨天他用foodpanda叫了一份烤雞肉外送，半夜肚子太餓影響理智，沒有仔細看評論就衝動下訂，結果餐點送到時，外送員說了一句意味深長的提醒，「這家店很詭異，餐點有問題記得反應。」沒想到他吃第一口就發現自己「中招了！」

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▲不只原PO吃到壞掉的餐點。



他透露，烤雞肉嚐起來有壞掉的酸味，還吃到咬不爛的不明物，吐出來看才知道是菜瓜布棉絮，「本人已經吐兩輪了」，於是回頭查看這家店的評論，評價2.9顆星，不少客人反應過食材新鮮度有待加強，「白飯好像沒熟…好像做錯餐點…真心覺得不好吃，不好意思」、「這味道是變質發霉了嗎？鐵板麵整個是酸的」、「真心的170六塊雞塊？要不要這麼坑？」

▲同一個地址，在外送平台上有5、6種店名。



原PO看這些評論越看越心寒，接著上網輸入這家店店名，意外發現網路找不到其他相關資訊，似乎是近期才剛成立的店家，之後再根據foodpanda上提供的地址查詢街景圖，竟看到這家店址是一個鐵皮屋廚房，沒有任何店名、招牌，疑似是專門做外送的私人廚房，品質把關實在令人存疑。

網友回應，「現在一大堆住家假店家的，每次取到餐都不知道要不要跟客人說。」還有當地人起底，「住附近從來不知道那裡有間店...倒是很常聞到那裡發出來的腥臭味」、「他同樣的地址有很多店，超詭異」、「他在熊貓上面有五六家分店，店名都不一樣。」

▼當地人看過外送員在門口等待取餐。

