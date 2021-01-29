下單2小時火鍋才送到！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

▲顏男怒罵「垃圾外送員」引起陳姓外送員不滿想上前理論。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名熊貓外送員陳男日前從龜山送餐點至林口世大運選手村社會住宅，但因天候不佳，讓點餐的顏姓男子等了2小時，他氣得怒罵「垃圾外送員」並毆打陳男，快打警力獲報到場後，顏男大門深鎖躲在家中以為就沒事，警方後續將依規定通知顏男到案製作筆錄，並依照傷害、恐嚇罪嫌送辦。

據了解，11日41歲的顏男透過FoodPanda外送平台訂購龜山區的一家小火鍋餐點，陳姓外送員（33歲）當天晚間9點43分接到外送單後， 10點17分在低溫及大雨之中，將餐點送抵顏男所住的林口世大運選手村社會住宅，卻引發顏男不滿。

顏男認為自己點的餐點花了2小時才送抵，在APP內就質問「為何送餐時間拖這麼久？」並要外送員花了這麼久的時間才取餐，陳姓外送員送抵餐點後則是請他詢問客服人員，餓昏了的顏男氣得對陳男飆罵三字經、「垃圾外送員」後，轉身就想上樓。

外送員追上前擋住電梯門想要理論，雙方在電梯內以及社區爆發推擠衝突，顏男並不斷對陳男拳打腳踢，造成陳男頭部鈍傷、右下背挫傷、雙手手指擦傷。陳男甚至指控顏男恐嚇「要上去拿菜刀殺死我」，直到見到快打警力到場後，顏男隨即搭電梯逃上樓，員警上樓按電鈴，但顏男拒不開門。

警方表示，現場除立即協助陳男就醫並驗傷外，也迅速調閱監視器釐清案情，事後陳男也對顏男提出傷害告訴，警方將依法通知到案，並依傷害罪函請新北地檢偵辦。

對此FoodPanda回應，當日因氣候不佳而造成餐點送出時間延遲，消費者提出抱怨時，foodpanda當下即提供補償，且該筆訂單並沒有收取費用。另外，也將提供陳姓外送員相關保險申請事宜等必要協助；同時也呼籲，外送夥伴若遇到類似的暴力事件，都應立即報警並蒐證以維護自身權益。

▼林口男不滿餐點等了2小時竟出手毆打外送員。（圖／記者陳豐德翻攝）

