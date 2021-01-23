長青桌球錦標賽團體賽獎金吸睛　10萬+18K黃金球拍墜飾

▲▼ 第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽，由嘉義市長黃敏惠及市議會莊豐安揮拍下熱鬧開賽。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由八馬國際主辦與嘉義市議會合辦的Total Swiss盃長青桌球錦標賽23日於港坪運動公園熱鬧開打，來自全台超過28組隊伍將搶奪以第一名10萬元、第二名5萬元、第三名1萬5千元的高額獎金，也藉由桌球比賽讓更多來自全台各地的球友以球會友，也更認識嘉義市。

愛好桌球運動的王姓創辦人表示自己出生嘉義，因緣際會與嘉義市議會莊豐安議長結識，舉辦桌球比賽也得到莊議長及市議會大力支持，因而比賽場館選定嘉義，但由於台灣桌球界獎金都普遍偏低，因此今年將獎金拉高至10萬元，希望明年可以上看20萬，讓高額獎金吸引更多好手參賽，也鼓勵更多人投入桌球運動。

▲▼ 第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽於嘉義市立體育館展開激烈競賽。（圖／記者翁伊森攝）

第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽參賽隊伍數量刷新紀錄，計有閎任工程、雅樂桌球隊、苗栗縣桌球協會、八馬國際、Total Swiss、旭昇國際、正港小乒乓、彰化桌球、帝寶A隊、帝寶B隊、光曜健康隊、立安樂活、好友聯盟、舞動陶、郭秀真地政士桌球隊、陳教練乒乓、中一人力、嘉義市西區、精功企業點師傅、自強桌聯、中聯桌盟、佶多斯生醫科技隊、中油隊、光曜長命隊、光曜百歲隊、苗栗隊等超過26個隊伍組隊參加。

比賽中，平均55歲以上的長青桌球選手，無論是在分齡雙打賽100歲組、110歲組、120歲組甚至130歲組拿出過人體力與精湛球技全力拚搏，團體賽冠軍更有十萬元獎金及18K 黃金球拍墜飾，是一場高齡選手比青年人還要熱衷的運動賽事。

▲嘉義市各界民意代表出席第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

王姓創辦人表示，自己生長嘉義，成長過程中對於桌球運動有相當喜好，因此冀望藉由開辦桌球比賽讓更多人投入，也藉由高額獎金的魅力吸引更多高球技選手餐與比賽，增加比賽的可看性。

▲▼ 第三屆Total Swiss盃長青桌球錦標賽 ，裁判陸續入場。（圖／記者翁伊森翻攝）

