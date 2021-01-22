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國民黨「動物日」免費健檢、義賣　江啟臣當場捐1萬給動保協會

▲國民黨「動物日」，捐贈一萬元給新北市流浪貓狗再生保護協會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨「動物日」，捐贈一萬元給新北市流浪貓狗再生保護協會。（圖／文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨青年部近日積極研擬「動保三策」，保障動物權益，並於22日舉辦「國民黨動物日」，邀請北市獸醫師公會、寵物全能發展訓練師義診，包括免費健檢、免費動物行為訓練，同時舉行新北市流浪貓狗再生保護協會義賣活動，江啟臣當場以國民黨名義捐贈了一萬元給協會。

國民黨青年部主任陳冠安表示，動保議題是年輕族群相當關心的議題，青年部近日透過「青年智庫」計畫納入首要議題，並聘請年輕學子鑽研和與動保團體諮商、接觸。

計畫推行至今已兩個月，舉辦兩場學者專家諮詢會議，並與動保團體合作召開兩場記者會，並正在規劃動保專題影片，希望能讓更多人認識到動保議題的重要性以及問題癥結。

陳冠安表示，「動物日」構想來自於國外大企業，例如Google、Amazon時常會舉辦企業內的活動，例如家庭日、親子日等，不只能激勵員工士氣、改變形象，更能為社會公益提供助力，因為議題就在你我生活之中，國民黨青年部未來也會多舉辦類似的主題日，融會更多議題，展現國民黨負責的在野態度。

陳冠安認為，目前雖然國人飼養、接觸動物者眾，但動保意識與法制規範還有待加強，包括棄養、毒殺、虐待動物的新聞仍時常可見，除了日前呼籲的「動保警察」立法，青年部正加速研擬「動保三策」，包括訂立《動物權益基本法》，將其作為動物入憲前的中程框架法案，海納各界意見，確保動物權益不因修憲曠日廢時或意見爭迭而受到影響。

其次，政府成立專職的動保智庫，以科學化的態度來推行動保議題，因為過去只有實驗動物有研究單位，並非以動物權益作為出發；最後，農委會也應提升動保的行政層級與組織能量，例如設立專職的動保處，才能因應動保事件日益頻繁的現代社會。

青年部邀請國民黨江啟臣、不分區立委張育美與新北市流浪貓狗再生保護協會「張媽媽流浪動物之家」執行長蔡岳橙，共同呼籲各界重視日益嚴重的流浪動物與虐待動物等動保議題。

蔡岳橙表示，目前協會每個周末都會末在建國花市和內湖家樂福送養狗狗，為了提高民眾收養意願，並破除大家覺得流浪狗就是髒、噁心的印象，他們都會在送養毛孩前，幫毛孩做足美容後才漂亮見人，事後也會定期追蹤毛孩們有沒有被妥善照顧，如果發現認養人疏忽照顧狗狗，他們會終止認養，帶回狗狗。

蔡岳橙說，每個月照料毛孩的費用龐大，以目前收容500、600隻毛孩來說，一個月花費就需要30、40萬元，但捐款通常只有10多萬，入不敷出，都是在「燒老本」，因而他也請求若民眾有意願，可以透過捐款，或到狗園協助當清潔或送養志工，幫助他們讓照顧毛孩的園地，能長久堅持下去。

▲國民黨「動物日」，捐贈一萬元給新北市流浪貓狗再生保護協會。（圖／文傳會提供）

▲國民黨「動物日」，捐贈一萬元給新北市流浪貓狗再生保護協會。（圖／文傳會提供）

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