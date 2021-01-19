消毒現場曝！20化學兵完裝　助病患轉院前「行李、走道全噴一遍」

記者沈繼昌、陳羿妏、黃宥寧／桃園報導

衛生福利部桃園醫院（簡稱部桃）院內群聚感染持續擴大，今（19日）增4例確診個案，皆為案863染疫護理師接觸者，包含2名家人（案864、865）、1名工作接觸的護理師（案868）、1名住院病患外籍看護（案869）。對此，陸軍六軍團33化學兵群共出動20人赴部桃，協助病患轉院，在搭上救護車前，進行一系列的消毒作業。

▲化學兵進駐部桃，協助病患轉診消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝、記者黃宥寧攝，下同）

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陸軍化學兵指揮官龔龍峰上校指出，化學兵不會正面接觸到病患，作業過程僅在院外，並無進入院內。根據現場狀況，化學兵均著防護衣、防毒面罩，持消毒器在醫院外圍待命，主要負責協助住院病患轉院，針對病患手部、行李以及走過的通道，均噴灑消毒。

稍早，記者直擊現場，病患上救護車前，會由化學兵對行李及救護車內、外進行消毒，約莫噴灑消毒水5分鐘，才讓病患坐上救護車，離開部桃。另外，目前化學兵任務已執行完畢，在卸裝前他們也立即進行自我消毒作業，以確保自身安全。





化學兵指出，共有6項自行消毒作業，第一從毒區回來後，將裝備集中；第二，清理腳底板塵埃、沙塵；第三、對全身上下進行消毒；第四、使用剪刀實施脫衣作業，第五分別集中手套、護目鏡；第六、以酒精噴灑再消毒一遍，確保部分身體外露處有殺菌。

▼化學兵離開前，也自行消毒。（圖／記者黃宥寧攝）