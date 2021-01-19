公車司機「殺手」竟是她　跌倒就告爆求償百萬！最新行蹤曝

▲「跌倒姐」蔡女告公車司機出了名，有駕駛自製傳單，呼籲同事和同業載到她時應小心駕駛「確保行車安全」。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

被封為「跌倒姐」、令公車司機想到就害怕的蔡姓「傳奇」女子，曾因自己與兒子4度跌倒向司機提告求償，多年來始終是駕駛夢魘，還有人因而離職，蔡女離譜行徑不僅於此，她稱台北兒童福利中心社工偽造文書，最終反因誣告被判刑5月，她至今仍持續提出再審而於本月4日遭駁回。

本月4日，蔡女因誣告兒福中心社工遭判刑案提出再審，被高等法院果斷駁回，認為她犯行明確且無新證據，沒有再審理由，這也是蔡女多年來首度為自己的脫序行為付出代價。

蔡女曾紅極一時，因她與兒子強強（化名）4年內4度在公車上摔倒受傷，她先後向4名司機提出告訴，共求償160萬元，駕駛員人人自危，還有人被嚇到放棄方向盤而轉換跑道，奇葩行徑讓她被封為「跌倒姐」，而蔡女不只是司機的惡夢，同時也是社工揮之不去的陰影。

▲蔡女兒子曾在兒福中心安置1年，蔡女卻長年對中心社工和保育員興訟，導致中心社工身心俱疲。

1月14日上午，本刊造訪台北兒童福利中心，在連續的寒流中當天出現難得的太陽，院外便可聽見琅琅讀書聲和歡鬧笑語，儼然是孩子們的快樂天堂，但記者表明來意，詢問蔡女的案件後，院內反應立刻從「歡迎參觀」轉為「不知詳情」，隨後便請記者離開。

本刊調查，蔡女2013年時因車禍受傷而無法照顧孩子，強強同年7月在社會局安排下進入該機構安置，董姓保育員和蔡姓專責社工盡心盡力照顧孩子，一片好心換來的卻是多年噩夢，直至今日都還沒解脫。

2014年6月底，強強因安置期滿被蔡女帶回，蔡女卻羅織多項罪名，指控董、蔡2人常「無緣無故」教訓孩子，甚至偷走兒子的零用錢、衣物、禮品，還向社會局檢舉董﹑蔡2人捏造收據和學費四聯單以詐領補助款，並在2016年5月提出偽造文書控訴。

蔡女在庭上表示，安置期滿後簽署的「台北兒童福利中心院生終止委託安置書」，與「院生離院點交手續」上並非其筆跡，而是董、蔡2人捏造而來，檢察官比對多方說法，還將文件交由刑事局鑑定，結果都指向是蔡女親筆簽名，檢察官以不起訴結案，蔡女最終則因誣告罪被判刑5月有期徒刑，但她不願認罪，至今仍持續提出再審。

▲「跌倒姐」的豐功偉業，竟讓車內監視器從此成為客運的「標準配備」，以保護乘客與駕駛員安全。

而蔡女的濫訴行為早已不是首例，強強就讀北市某托育中心時，她就曾指控該中心李姓老師掌摑學生，並弄斷強強4顆牙齒，兩度將孩子關在滿是螞蟻的倉庫，蔡女以此要求百萬元精神損失費，案件纏訟多年後落幕，李老師全身而退，但司法公道難以彌補被告創傷，李老師已在教育圈中銷聲匿跡。

本刊透過臉書詢問強強，並留下聯絡方式，但他只詢問記者如何得知消息，表示就算裁判書是公開資訊，但他與媽媽（蔡女）也沒有同意媒體報導，此後便再無回訊，至截稿前皆未獲回應。

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