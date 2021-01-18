東海岸生力軍！8849萬打造35噸巡防艇抵花蓮　提升執法能量

▲3590艇18日上午航抵花蓮港正式加入維護台灣東部海疆安全的任務。（圖／花蓮海洋巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署艦隊新造配置予花蓮隊之3590艇18日上午航抵花蓮港，在花蓮隊隊長賀華傑帶領所屬同仁及花蓮在地仕紳、媒體朋友見證下，正式成為花蓮海巡隊海上巡緝與防疫工作之生力軍，將有效全面提升花蓮海域巡防及執法能量。

▲▼賀華傑䧘長接受媒體採訪。

海巡新造35噸級巡防艇單艘造價新台幣8849萬元，採用二部高速主機，搭配高級船舶控制系統，最高航速可達45節、續航力達600浬，有效延長海上執勤時間；船體部分採用鋁合金材質，並強化船舷防撞功能，針對拒不配合違法船舶，將可採強勢登檢作為，展現強力執法之決心，以有效防堵不法集團走私槍毒或未檢疫農漁產品入境。

艦艇特別強化兼具消防滅火功能水砲，最大射程超過60公尺，可由駕駛室遙控操作，除有利於執行海上失火船隻之救難任務，更能於取締、驅離違法作業船舶時，發揮強勢執法手段。

▲花蓮縣長徐榛蔚應邀出席致詞。

3590艇18日正式航抵花蓮港投入海上執法行列，花蓮海巡隊特地舉行接艇典禮，並邀請花蓮縣長、海巡相關業務單位及媒體朋友們到場觀禮，為3590艇祈福，預祝未來執勤平安順遂。典禮結束後，隊長邀請來賓登艇體驗新艇動態航行時船體的穩定度及低噪音環境，為現場嘉賓留下深刻印象。

花蓮海巡隊表示：艦隊分署推動之「籌建海巡艦艇發展計畫」規劃配置本隊3艘100噸級艇、4艘新式35噸級艇及2艘沿岸多功能艇，全面提升守護花蓮海域治安、漁民安全及救災救難能量。現正值嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間，花蓮海巡隊將持續發揮海上快打能量，保護我國漁民作業安全，防杜疫情自海上入侵。