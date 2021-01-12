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中年男網戀奔現！背30年妻「摸屁+恩嘛」喊：心裡只有你…正宮崩潰

▲桃園市某國小向姓主任與同校女老師傳出婚外情，元配接獲匿名信暗指「為人師表卻搞婚外情」憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新竹中年人夫談網戀，稱小三「老來伴」，還在家中幽會，被正宮抓包，法官判賠35萬。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名60歲人夫阿宏（化名）透過網路交友結識56歲人妻小君（化名），2人竟發展出黃昏之戀，互以「愛人」、「老來伴」等互稱，還經常趁著小君丈夫外出時，在小君家幽會。案經正宮抓包後提告求償，法官判2人須連帶賠償35萬元。

正宮指控，她與阿宏1991年結婚，婚後共同從事室內裝修工作，但沒想到阿宏2018年開始，卻沉迷於網路交友，因此結識了小君，更彼此知悉對方皆已婚，卻仍以「愛人」「心愛的」、「老來伴」等親密用語相稱，還經常趁著小君丈夫外出時，在小君家中私會，或是以外買藉口外出，趁機約會，且互動極為親密，常有親吻、擁抱等親密舉動。

誇張的是，小君甚至多次挑撥，聲稱正宮在外有男友，要求阿宏與正宮分房睡，也不要把錢交給正宮，更長期跟阿宏拿錢，要阿宏養她，並且買高價金飾及對戒送她。

正宮氣憤表示，當她抓包2人姦情後，小君不但不知反省，還常常以對話、簡訊等方式騷擾她，還揚言要反告她，讓她不甘受辱，決定硬起來對2人提告求償。

面對正宮指控，小君全盤否認，辯稱與阿宏的互動，僅只於網路上交流的發洩、玩笑話，她並未與阿宏有任何逾越一般男女交往分際的情形，全是正宮在無中生有、疑神疑鬼，與事實不符；而阿宏也辯稱，他與小君並沒有不正當行為，也沒有買金飾送給小君，請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官審理時勘驗2人對話，發現阿宏多次以「愛人」、「老來伴」、「心愛的」等情侶間甜蜜暱稱稱呼小君，又以「你昨晚沒睡好，差一個人陪你睡，我去好了」、「只要我們心連心在一起，相信可以到永遠的」、「下次你要親我了」、「我現在只想跟你做個永遠的老來伴，好好的來照顧」、「我現在心裡只有你」等話語，對小君表達愛意。

對此，小君也回覆，「你好瘦，你好鎮定，我有摸屁股」、「你如是我老公一定好疼我」、「又被你抱一次了」、「你好幸運，別人想看都看不到」、「親那麼多次」、「親一個」、「恩嘛」、「萬一你不愛我了，我老了，沒錢又沒人要　那才可憐」、「我出去你就那麼激動要抱要親」、「你不可能當朋友每次見面都那麼激動要抱要親」，甚至說要買對戒等，足見2人互動逾越一般男女交往分際，明顯侵害正宮配偶權，法官最後判2人須連帶賠償正宮35萬元。全案可上訴。

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