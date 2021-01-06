謝謝救我一命！棄嬰少年自美來信尋恩人　可惜晚一步...阿北走了

▲遺憾楊老先生已於數年前過世，員警將少年感恩信交到楊老先生遺孀手中。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局富源派出所日前接獲忠義社會福利機構來電表示，民國94年熱心的楊老先生於富民村路旁發現一名棄嬰，並即時向警方通報，富源派出所接獲通報後，立即聯繫社會福利機構進行援助。時光飛逝，轉瞬之間已事隔15年，當年奄奄一息的嬰兒，已然成長茁壯，且從遙遠的美國來信尋找當年挽救其生命的楊老先生，同時也向富源派出所表達內心感恩之情。

時間回到民國2005年9月，住在瑞穗鄉富民村的楊老先生在住家附近散步，隱約聽見嬰兒的哭啼聲，循著聲音來源找尋，赫然發現一名遭遺棄的嬰兒，楊老先生隨即撥打電話向富源派出所報案，時任富源所警員林茂隆依規定受理並聯繫社福機構緊急安置該名嬰兒，2011年棄嬰由社福機構將其出養至美國，在異鄉茁壯，如今蛻變為開朗的15歲少年，因感念當初發現他的楊老先生，特地寫了一封信以感謝救命之恩。

▲少年信中簡單介紹自己在美現況，感激之情令人感動。

日前，遠渡重洋的感恩信經由忠義社會福利機構輾轉來到富源派出所，所長張宏振先是利用警政勤區系統查詢，再依其提供之地址查訪，均一無所獲，而後聯繫上當年受理本案的退休員警林茂隆確認當年確有其事，只是歷經十多年早已沒有當年報案人楊先生的聯絡資料，於是請派出所同仁利用勤區訪查時段向里民打探消息，務必將感恩信轉交到楊先生手裡。

經富源派出所同仁多日來四處探尋查訪，最終由副所長劉裕君循線找到當年楊先生的住處，令人遺憾的，楊老先生已於數年前過世，遂將感恩信轉交予楊老先生的遺孀柏老太太，柏老太太又驚又喜的接下感謝信，細讀其中內容及生活照，看到當年被遺棄的嬰兒，如今已是身強體壯的高中生，深表欣慰，也向富源所連聲道謝，感激警察辛勞奔波，能讓她代替老伴，接收到這一封穿越時空15年的感恩信，這將成為她珍貴且美麗的回憶。

鳳林分局長林昆達表示，從警多年未曾遇到如此溫馨感人的故事，對員警能夠不辭辛勞，不放過任何蛛絲馬跡循線找到楊老先生故居的態度深表讚許。提醒民眾，現今警政系統皆具線上婦幼及兒少通報功能，任何有關兒少或婦幼案件都能在接獲通報時，立即進行線上通報並轉介社政，即時給予婦幼必要之援助，若民眾有發現類似案件，請立即撥打110報案，員警必將全力為民眾服務。

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