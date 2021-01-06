知名牛排館餐點有焦味　被襄理回：是你不習慣！沒退差價還被施壓

▲夫妻滿心期待去慶祝紀念日，整體服務卻讓他們傻眼。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一對夫妻日前在某知名牛排餐廳吃到有濃濃焦味的餐點，後來換了一份低價位的品項，卻被告知要負擔「焦味餐點的價格」，服務生最後還端來生日蛋糕要唱歌，整體服務讓她相當傻眼，「有告知是結婚紀念日」！

原PO 4日在「爆怨公社」指出，老公當時點了加價120元的紐約客，吃起來很不錯，她則點加價150元的菲力，沒想到一吃就有「濃濃鐵板烤焦味」，老公試吃一口也有同感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO向服務生反映後，擔心如果選擇同樣餐點會有一樣的味道，便選擇另項不需要加價的餐點，過了一段時間就有另名服務生來告知，本來的加價金額須自行負擔，讓她傻眼，「為什麼第一時間沒有告知我們，而是來回了那麼多次才跟我們說？」

▲原PO發文抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO想著，既然都麻煩換餐點了，就接受這項制度，不過又有一位襄理前來，詢問「是不是不能接受負擔加價金額」，讓她和老公都感到非常尷尬，又被詢問餐點問題，她則直說「有很重的燒焦味」，對方卻回「是你們吃不習慣吧？」，讓她傻眼「是誰吃得習慣燒焦味？」

該名襄理接著說，如果不能接受要負擔加價金額，他可以自掏腰包，原PO和老公都拒絕，對方又多次強調沒關係，他真的可以自掏腰包，但原PO認為「他的表情就是很有關係」，不懂為什麼要這樣給客人壓力。

原PO無奈嘆，來慶祝結婚紀念日，心情卻整個被破壞，最後服務生竟然還以為他們是來慶生，端了生日蛋糕上桌還準備唱歌，「於是服務員就尷尬的把手上的蛋糕留下來招待尷尬的我們......」。

▼網友留言。（圖／翻攝自爆怨公社）

