　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名牛排館餐點有焦味　被襄理回：是你不習慣！沒退差價還被施壓

▲牛排（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夫妻滿心期待去慶祝紀念日，整體服務卻讓他們傻眼。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

一對夫妻日前在某知名牛排餐廳吃到有濃濃焦味的餐點，後來換了一份低價位的品項，卻被告知要負擔「焦味餐點的價格」，服務生最後還端來生日蛋糕要唱歌，整體服務讓她相當傻眼，「有告知是結婚紀念日」！

原PO 4日在「爆怨公社」指出，老公當時點了加價120元的紐約客，吃起來很不錯，她則點加價150元的菲力，沒想到一吃就有「濃濃鐵板烤焦味」，老公試吃一口也有同感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO向服務生反映後，擔心如果選擇同樣餐點會有一樣的味道，便選擇另項不需要加價的餐點，過了一段時間就有另名服務生來告知，本來的加價金額須自行負擔，讓她傻眼，「為什麼第一時間沒有告知我們，而是來回了那麼多次才跟我們說？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO發文抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO想著，既然都麻煩換餐點了，就接受這項制度，不過又有一位襄理前來，詢問「是不是不能接受負擔加價金額」，讓她和老公都感到非常尷尬，又被詢問餐點問題，她則直說「有很重的燒焦味」，對方卻回「是你們吃不習慣吧？」，讓她傻眼「是誰吃得習慣燒焦味？」

該名襄理接著說，如果不能接受要負擔加價金額，他可以自掏腰包，原PO和老公都拒絕，對方又多次強調沒關係，他真的可以自掏腰包，但原PO認為「他的表情就是很有關係」，不懂為什麼要這樣給客人壓力。

原PO無奈嘆，來慶祝結婚紀念日，心情卻整個被破壞，最後服務生竟然還以為他們是來慶生，端了生日蛋糕上桌還準備唱歌，「於是服務員就尷尬的把手上的蛋糕留下來招待尷尬的我們......」。

▼網友留言。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

ET快訊
李李仁緊急道歉了！　球場護女嗆：小孩比賽有什麼好計較
女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫罵」囂張惡行全
認識2天下藥性侵按摩女　男友聞「胸部口水味」抓到惡狼
「雪寒流凍7天」兩波降溫探5度！北北基宜大雨　全台一周低溫出

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推

知名牛排館餐點有焦味　被襄理回：是你不習慣！沒退差價還被施壓

瀋陽「1傳27」染疫3原因曝光　醫再揭大連毒王篩11次才確診

陸新冠疫苗副作用多達73種！最嚴重尿失禁　專家驚呼：世上最危險

這波寒流不是「迅猛龍」！更濕凍4特點曝　周四晚起下雪機率最高

「雪寒流凍7天」兩波降溫探5度！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架！痛失70萬人粉絲團

快訊／花蓮一夜連2震！規模4.2極淺層地震　6縣市有感最大震度4級

士林夜市18間水果攤撤走！商圈認了「遊客剩2成」：他們貢獻最大

「雪寒流」大雨凍台！3波變天全台降溫探5°C　極冷3天時程出爐

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推

知名牛排館餐點有焦味　被襄理回：是你不習慣！沒退差價還被施壓

瀋陽「1傳27」染疫3原因曝光　醫再揭大連毒王篩11次才確診

陸新冠疫苗副作用多達73種！最嚴重尿失禁　專家驚呼：世上最危險

這波寒流不是「迅猛龍」！更濕凍4特點曝　周四晚起下雪機率最高

「雪寒流凍7天」兩波降溫探5度！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架！痛失70萬人粉絲團

快訊／花蓮一夜連2震！規模4.2極淺層地震　6縣市有感最大震度4級

士林夜市18間水果攤撤走！商圈認了「遊客剩2成」：他們貢獻最大

「雪寒流」大雨凍台！3波變天全台降溫探5°C　極冷3天時程出爐

香港民主派大拘捕50人！　國安處上門指「涉顛覆國家政權罪」

美股道瓊反彈收漲167點　台積電ADR再創新高

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」　7個月沒廣告接…少百萬收入

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推

讓女兒「在家自學」獨特育兒法養成球星！陶晶瑩：任何事我都陪著

知名牛排館餐點有焦味　被襄理回：是你不習慣！沒退差價還被施壓

李李仁緊急道歉了！　認越級上場…護女嗆：小孩比賽有什麼好計較

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」：挑戰與誘惑太多

謝淑薇暫改搭檔仍是頭號種子　攜手前球后領銜阿布達比女雙

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！ 半夜遛狗洩❤…被拍私下真實互動

羨慕！妹子客人寵貓直接「拍爆」　萌貓表情母湯狂呼嚕...網笑：太爽

生活熱門新聞

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

「500-302-75=123」小三數學題被圈錯！正解曝

寒流凍7天探5°C！北北基宜大雨　全台一周低溫出爐

士林夜市遊客剩2成　商圈：水果攤貢獻最大

南投「阿北出事了」撞賓士…她嬌喘叫出來

屁孩鑽砂石車底　炫27秒賭命片遭灌爆

獅+虎「強迫混種」生畸型彪！台南蛇王爭議多

T妹拍片「教穿哺乳衣」　被檢舉吸毒全下架

快訊／花蓮凌晨「規模4.2」極淺層地震！6縣市有感

同業護富王鴨肉店　點名外送員4大罪狀

衛生局稽查「用什麼豬肉」　業者5字神回

男冥婚4次　人妻排最小「每天擦神主牌」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面