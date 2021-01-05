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餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽心碎開車撞飛兇手　網友氣炸喊肉搜

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

▲新竹3隻流浪狗被毒死。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

記者崔子柔／綜合報導

新竹一名愛媽發現有人在田裡下藥，毒死3隻流浪狗及多隻野鳥，其中包括她餵養7年的浪浪，她當下氣憤地開車撞向兇手。不少網友一看貼文也感到憤怒，紛紛留言「壞心腸毒死牠們，想想愛媽的心有多痛」、「身分公布出來就好，慢慢來面對」。

《新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會》昨（4）日發文指出，這些流浪狗都經過絕育，還被殘忍地毒殺，「理事長到場處理時，愛護動物人士已跟疑似下毒者打了起來」，愛媽一看為了7年的浪浪變成冰冷屍體，一怒之下開車把投毒者撞飛進田裡，所幸沒有生命危險。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

▲現場撿到疑似殘留的農藥袋，也有鳥隻被毒死。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

《新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會》表示，近日氣候寒冷，流浪動物挨餓受凍還要面臨死亡危險，希望大眾發揮同理心，目前已按照程序處理。

《新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會》提醒，本案違反動物保護法第 25-1 條，使用藥物致複數動物死亡情節重大者，處一年以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣50萬元以上500萬元以下罰金，切勿以身試法，去年協會已經讓2名違法者坐牢。

貼文一出，不少網友能感受到愛媽的心痛，紛紛留言表示，「壞心腸毒死牠們，想想愛媽的心有多痛」、「身分公布出來就好，慢慢來面對」、「會有報應的」、「沒關係...下去他就知道了」、「垃圾，流浪就很可憐了，給一口飯吃會怎樣，有家牠也不願意流浪街頭」。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

▲▼不少網友看了貼文相當氣憤。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）▲▼ 。（圖／翻攝自臉書／新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會）

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