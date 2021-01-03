公司群組被主管狂酸：是狗！業務經理崩潰提告　4同事附和也慘了

▲業務經理被主管在LINE群組以狗、老鼠屎辱罵。（示意圖／免費圖庫Flickr）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名保險業務經理阿俊（化名）控訴，2018年6月29日女長官小君（化名）與同事A、B、C、D於54人LINE群組傳送「老鼠屎」、「狗」的字眼、貼圖，造成他名譽受損，下屬因此離開他帶領的單位，決定提告，要5人連帶賠償30萬元精神賠償金。對此，橋頭地院日前審結，判5人連帶賠5萬元為適當，可上訴。

判決指出，阿俊主張他與小君及同事A、B、C，均加入內有54人的LINE主管群組，但雙方因為工作理念不合有所不睦。2018年6月29日小君於群組傳送「原來阿俊是最棒的協理狗」，接著同事A回應4張狗貼圖，並留言「忠狗」，同事B回「做我走狗，這錢就是你的了」，同事C則回「真的很腦，不挺自己主管，在抱協理大腿，老鼠屎經理真的會被他害屎」、「一人畜經理、畜牲不要吵、看看這個北七」、「跟對主管拿件數王，跟錯主管變賤畜王」，同事D則附和傳送1張狗貼圖。阿俊認為，上述對話不僅讓他顏面盡失，話語傳到下屬、同事耳裡後，連帶打擊他的領導力，讓原有50人的單位，於事發後僅剩23人，其中有14人更是因此事而離開。

小君與同事A、B、C否認侵害阿俊名譽，辯稱事情起因是阿俊不符合晉升標準，卻越過直屬主管即小君，向協理爭取晉升，背叛同一團隊成員去支持協理，小君才會於群組傳送那些內容，但該內容、貼圖均屬主觀價值判斷之範疇，亦為可受公評之合理言論，像是狗比喻忠心服從，以老鼠屎比喻阿俊行為破壞團隊合作努力，並非情緒化的抽象謾罵或侮辱性言詞。同事D則辯稱，當時對話只是附和小君，沒有針對其他人。

對此，法官勘驗對話，發現小君等5人於群組內大多將阿俊與「狗」、「畜生」相提並論，衡以一般社會通念，隱含藐視、侮辱之意等負面觀感，更無助於雙方達到理性溝通、意見交流的目的，縱使阿俊行為曾讓小君不悅，在文明社會也不允許以言語暴力作為報復手段，因此認定5人確實損害阿俊名譽權。

另外，法官考量小君等5人於刑事部分已分別被依公然侮辱罪判處罰金確定在案，審酌兩造情狀後，判小君等5人連帶賠償阿俊5萬元為適當，全案仍可上訴。

【更多新聞】

快訊／驚險畫面曝！台中轎車追撞秒成火球衝民宅 駕駛跳車逃命



辦母喪禮花45萬！姊代墊求2弟平分遭嫌「太貴」 法官算完秒打臉



女童看布袋戲！叔公帶到後台扯衣狂看喊：比姐姐小 還逼她碰鵰

