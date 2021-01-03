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社會 社會焦點 保障人權

防陸科技滲透！　檢調進「台積電中科廠」出重手

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲科技業的營業祕密案件近來已成國安問題。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

台灣科技界高階菁英相繼被大陸挖角，為了防範我國高科技與國防機密遭竊取，全國檢察長會議先前就罕見安排在軍事發展重鎮「漢翔園區」舉辦，還到台積電中科廠進行「營業秘密管理與保護」座談。

根據《聯合報》報導，台積電為國家發展命脈，而前營運長蔣尚義將出任大陸中芯副董事長，同樣出身台積電的梁孟松也被韓國三星、大陸中芯挖角，另外，中科院、漢翔等軍事發展要地近年又有機密外洩現象，高檢署擔憂若高科技業營運秘密外洩，不僅影響商業利益，更有國安危機。

全國檢察長會議上月特別安排在漢翔園區及清泉崗空軍基地，還邀請國防部參謀本部副參謀總長徐衍璞（二級上將）、空軍副司令范大維中將、漢翔董事長胡開宏等人出席，討論如何加強檢調與軍方間的溝通機制，防範機密外洩。

檢察長會議更安排與台積電座談，法務部長蔡清祥也到場，台積電則由曾任檢察官的副法務長謝福源出席。

檢調情資顯示，大陸半導體廠商近年來會私下派遣間諜來台，在新竹等各地科學園區附近成立公司，透過重金挖角等多重管道讓我高科技人才外流。

隨著不少國內人才帶著技術轉戰國外，雖然不少業者提告營業秘密案，但這6年間，檢方不起訴率超過6成，起訴的案件裡也有超過3成被判無罪。

最後檢察長與台積電雙方都認同，人才並非不能流通，關鍵仍在於有無證據非法竊取公司機密。

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