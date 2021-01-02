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中橫失蹤41天獲救！池府王爺斷言「還活著」　他打3金牌謝神

記者趙蔡州／綜合報導

37歲男子邱聖哲去年11月6日擅闖中橫失蹤，當時他的家屬向新豐池和宮求籤，明確得到「農曆11月1日就會回來」答案，結果他真的在那一天被獵人楊東波發現。邱聖哲事後改名為「邱重昇」，他1日準備了牲禮和水果，並打造了三面感謝金牌，在家人的陪同下到池和宮謝神，感謝神明保佑他平安回家。

新竹邱聖哲爆瘦20kg「到醫院睡著了」。（圖／家屬提供）

▲邱聖哲獲救暴瘦20kg，送到到醫院後安穩睡著了。（圖／家屬提供）

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回顧事發經過，邱男11月6日騎車擅闖中橫管制區，不料因此墜落150米深的山谷，從此與外界斷了聯繫，邱男的家屬焦急不已，表示將拿出50萬元賞金，希望大家能幫幫忙。僅管如此，由於監視器只拍下邱男在隧道內狂奔，卻不見出口後身影，加上線索稀少，搜救一度陷入膠著。

根據《三立新聞》報導，邱男的姊姊說，弟弟在中橫失蹤後，他們一家人在各宮廟求籤，幾乎都得到「不樂觀」答案，唯獨池和宮神明告訴他們，弟弟還活著且農曆11月1日就會回來，甚至要他們趕緊到中橫去找人，結果也真的在那一天收到弟弟的消息，在廢棄的涵洞中被獵人楊東波找到了。

新竹邱聖哲獲救暴瘦。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

▲邱聖哲躲在一處廢棄電廠後方涵洞中，被尋獲時身體相當虛弱。（圖／記者白珈陽、李忠憲翻攝）

池和宮宮主表示，邱男的家人平常就會到宮裡拜拜，事發後更是天天到宮裡祈求平安，也許是誠心的祈求讓池府王爺感動，冥冥中給予許多提示及保佑，才讓邱男能撐到救援抵達、平安歸來。邱男也在1日元旦這一天，準備了牲禮、水果及三面感謝金牌，在家人的陪同下到池和宮謝神，感謝神明保佑他平安回家。

 
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