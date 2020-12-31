清楚方便認！走趟傳統市場與夜市　豬肉來源標示貼滿滿

圖、文／經濟部提供

2021年元旦起，店家只要有販售含有豬肉產品就要全面標示產地，政府透過源頭管理、逐批查驗、清楚標示、追溯追蹤、市場稽查等五大措施來應對，其中為落實「清楚標示」 ，經濟部也協助輔導商圈、市場的業者，完成豬肉產地標示。新政策即將上路，小編也實際走訪店家，發現不管是有賣豬肉原料或者是含有豬肉食品的商家，都已經清楚貼出自家使用的豬肉來源來自哪裡。

▲▼經濟部12月派員深入傳統市場和夜市，輔導豬肉攤商完成豬肉產地標示 。

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開在南門中繼市場有天下第一攤年菜的億長御坊，也貼上本店使用台灣豬的標示，店員坦言有客人會詢問來源，除了秀出標示外，拍胸脯再三保證，「豬肉食品原料，一致都是台灣豬」。南門魚丸店也說，「像是蛋餃、貢丸，還有淡水魚丸類，都是用台灣豬來製造，而且一個月前，就照衛福部規定標示清楚，讓客人買得放心」。

▲110年1月1日起實施「豬肉原產地標示」規範，無論是生鮮肉品、散裝包裝及所有通路皆須清楚標示，讓民眾可以安心自由選購。

夜市商圈部分，師大商圈包括有名的許記生煎包、小木屋鬆餅店等等，都有使用政府的標示。其實，店家也可以自己手寫註明，只要能標示清楚，店家要使用哪個版本都可以！人氣老店師園鹽酥雞，標示也相當清楚，老闆表示「現在議題相關，就標示出來，讓大家清楚知道，自己吃的食物來自那裡」。在師大夜市逛街的年輕人，也都知道商家要有豬肉來源標示，問到貼有標示會不會比較安心，不約而同也都表示，看到標示當然會比較安心。





▲▼110年1月1日起實施「豬肉原產地標示」規範，無論是生鮮肉品、散裝包裝及所有通路皆須清楚標示，讓民眾可以安心自由選購。

落實清楚標示，經濟部12月起，就持續跟各大市場、夜市以及商圈的自治會合作，協助店家來張貼標示，為方便可以自主標示，經濟部網站也能下載標示貼紙，不只方便消費者選購豬肉食品，也能提升台灣豬肉的價值。