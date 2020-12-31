　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中壢人妻騎車被頂一下！溜冰式貼地摔飛　氣揪凶手一看傻了

人妻騎車被頂一下，見凶手傻了。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

小霸王寒流30日侵襲台灣，各地除了明顯降溫之外，部分地區還出現颱風般的強風。桃園中壢一名人妻當天騎車載兒子去上課，突然感覺車尾被頂了一下，母子倆雙雙摔飛受傷，後來到派出所調閱監視器畫面，凶手竟然是「風」，讓她感到好氣又好笑。

「生平第一次發生這麼烏龍的事件，糗到爆。」人妻在臉書「爆怨公社」PO文表示，30日一早騎車載兒子去上課，行經環西路二段與民權路二段路口，突然感覺車尾被頂了一下，母子倆就像溜冰一樣，身體貼著路面「順暢無阻」地滑出去，幸好戴著全罩式安全帽，才沒有造成嚴重傷勢，僅兒子受到輕微擦傷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北港鎮上午10點多最強陣風達7級，南陽國小校門口一棵百年榕樹多不敵強風吹襲應聲倒塌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲30日雲林吹起七級強風，南陽國小校門口一棵百年榕樹被吹倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

母子倆回過神後試圖找出肇事者，但就是找不到，只好拖著摔疼的身體前往派出所，請警員調閱監視器畫面追查，結果不看還好，一看真的是糗到爆。「你奶奶的，竟然是風吹的！」人妻坦言，當下真的只有一句歌詞可以形容自己的心境，「這樣太危險，飛太遠～」

這篇文章PO出不到一天，就吸引超過6000名網友按讚。大多數人看完人妻的描述都忍不住笑了，但也不忘關心兒子的傷勢，「30日晚間到31日的風真的很大，千萬要注意安全」、「風大騎車慢一點」、「還好有監視器，不然誤會大了」、「人沒事就好，不過我先笑一下」、「實在好想看什麼風這麼淘氣」。還有一名網友分享，這幾天的風真的很大，「我同事被吹到去撞電線桿。」

ET快訊
快訊／台北跨年照常舉辦！　柯文哲拍板
陽明山二子坪下冰霰了！　民眾手快凍僵：飄一些雪花了
快訊／台積再寫新天價！　帶動台股「站上14700點大關」創新
快訊／台灣染疫輸出+1！　上海爆第4例台人確診
女星開車沒油卡交流道　半夜人肉推車慘況曝！男友1通電話神救援
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冰淇淋精華不在本體！「這配件」讓妹子狂舔：說不出來的味道

台鐵「春節車票」搶票時程出爐！1/7起開搶　推北花200元優惠

變種病毒入侵台灣鎖國一個月！教育部急發函：境外生暫緩入境

台北市照辦跨年晚會　全台跨年變動一次看

中壢人妻騎車被頂一下！溜冰式貼地摔飛　氣揪凶手一看傻了

快訊／陽明山下冰霰了　民眾手快凍僵：飄一些雪花！一陣一陣的

冷空氣很頑皮！一張圖看你家多凍　跨年夜再探底最低溫地區出爐

出社會後一年回家5次　女兒看媽媽煮菜「1變化」掉淚：真的老了

元旦起鎖國1個月！　境外生群組陷恐慌：暫時不要離台

她想吹風「一點都不冷，說好台北7、8度呢？」　今晨冰番薯打臉了

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」　陳喬恩：沒人贏得過我

南韓人嗆「台灣落後」完全不想來　網友論戰：南韓超車、台適合養老

強寒流到！北部21度→6度急凍　大屯山、太平山中午有機會下雪

邵雨薇.吳慷仁怒被偷拍「路人私訊道歉」　跨年金門開唱「穿高領」：我也沒東西露！

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

冰淇淋精華不在本體！「這配件」讓妹子狂舔：說不出來的味道

台鐵「春節車票」搶票時程出爐！1/7起開搶　推北花200元優惠

變種病毒入侵台灣鎖國一個月！教育部急發函：境外生暫緩入境

台北市照辦跨年晚會　全台跨年變動一次看

中壢人妻騎車被頂一下！溜冰式貼地摔飛　氣揪凶手一看傻了

快訊／陽明山下冰霰了　民眾手快凍僵：飄一些雪花！一陣一陣的

冷空氣很頑皮！一張圖看你家多凍　跨年夜再探底最低溫地區出爐

出社會後一年回家5次　女兒看媽媽煮菜「1變化」掉淚：真的老了

元旦起鎖國1個月！　境外生群組陷恐慌：暫時不要離台

她想吹風「一點都不冷，說好台北7、8度呢？」　今晨冰番薯打臉了

英超又爆確診潮！3天出現2戰延期　官方卻不考慮暫停賽季

FOX體育台最後一天！2021年0時終止訊號　主播球評道別逼哭粉絲

冰淇淋精華不在本體！「這配件」讓妹子狂舔：說不出來的味道

曾在2019泰國公開賽奪冠　周天成再出征幸運地認真防疫

台鐵「春節車票」搶票時程出爐！1/7起開搶　推北花200元優惠

變種病毒入侵台灣鎖國一個月！教育部急發函：境外生暫緩入境

台北市照辦跨年晚會　全台跨年變動一次看

IBM願付近7億元和解金　了結FCC調查E-Rate案

今清晨僅0度！直擊宜蘭太平山結滿霧淞　山莊周邊銀白世界最夢幻

快訊／柯文哲宣布：北市跨年照常舉辦

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

台灣後天起「鎖國」一個月！

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

全台跨年停辦一次看！北市今早宣布

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

今晨4.3℃冰番薯！跨年夜再探底　全台最凍時間點出爐

不斷更新／31日桃竹宜部分校停課

元旦新制3大類變革一次看！鎖國一個月、買機車變貴了

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

即／寒流來襲！桃園復興區4小學明天停課

新竹縣4校31日只上半天　另公布停課條件

更多熱門

相關新聞

即／義交站路口遭重機撞飛　意識不清急救中

即／義交站路口遭重機撞飛　意識不清急救中

新北市淡水區民權路3巷口，30日晚間5時許發生一件車禍意外，楊姓騎士（25歲）騎乘大型重機從中正東路往台北方向時，在路口因不明原因撞擊黃姓義交（55歲），義交當場遭撞飛造成頭部受創、雙腳骨折，意識不清送往馬偕醫院急救當中，而騎士則是四肢擦挫傷，雙方並無酒駕，詳細車禍原因仍待進一步釐清。

母騎車載女兒挨撞　女童頭部受創不治

母騎車載女兒挨撞　女童頭部受創不治

占用座位還嗆「有票？」　她轟：沒公德心

占用座位還嗆「有票？」　她轟：沒公德心

「開車門」害女大生撞傷　大馬官員不起訴

「開車門」害女大生撞傷　大馬官員不起訴

自小客超車不當衝路邊　「半邊卡水溝」好糗

自小客超車不當衝路邊　「半邊卡水溝」好糗

關鍵字：

爆怨公社中壢車禍

讀者迴響

熱門新聞

更／全台停辦跨年懶人包！12縣市宣布

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

兒子要被開除！媽賣身求情校長…不倫3年

即／高雄晚間槍響　警逮人驚見後座躺屍體

兒子電腦藏「媽媽資料夾」　媽點開傻眼了

全家拍照倒數　汪大臉塞鏡頭尬笑

台灣後天起「鎖國」一個月！

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

好市多超神羽絨外套曝光　價格驚呆網友

老公節儉可靠！台女決定嫁了　婚後崩潰

變種病毒入侵！中研院曝恐怖變異

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

宥勝宣布入住台中…2天後「警察上門」

更多

最夯影音

更多
台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機

台「鎖國1個月」！英變種病毒入侵　元旦起非本國籍禁入境、轉機
首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

首例英變種病毒入侵！台灣後天起「鎖國一個月」

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

周興哲深夜「被長腿妹撲倒」！　一把摟住進門…經紀人回應了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

母3貼騎車載2孩「未戴安全帽」遭撞飛　5歲女兒頭部受創搶救不治

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面