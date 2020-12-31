中壢人妻騎車被頂一下！溜冰式貼地摔飛　氣揪凶手一看傻了

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

記者黃翊婷／綜合報導

小霸王寒流30日侵襲台灣，各地除了明顯降溫之外，部分地區還出現颱風般的強風。桃園中壢一名人妻當天騎車載兒子去上課，突然感覺車尾被頂了一下，母子倆雙雙摔飛受傷，後來到派出所調閱監視器畫面，凶手竟然是「風」，讓她感到好氣又好笑。

「生平第一次發生這麼烏龍的事件，糗到爆。」人妻在臉書「爆怨公社」PO文表示，30日一早騎車載兒子去上課，行經環西路二段與民權路二段路口，突然感覺車尾被頂了一下，母子倆就像溜冰一樣，身體貼著路面「順暢無阻」地滑出去，幸好戴著全罩式安全帽，才沒有造成嚴重傷勢，僅兒子受到輕微擦傷。

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▲30日雲林吹起七級強風，南陽國小校門口一棵百年榕樹被吹倒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

母子倆回過神後試圖找出肇事者，但就是找不到，只好拖著摔疼的身體前往派出所，請警員調閱監視器畫面追查，結果不看還好，一看真的是糗到爆。「你奶奶的，竟然是風吹的！」人妻坦言，當下真的只有一句歌詞可以形容自己的心境，「這樣太危險，飛太遠～」

這篇文章PO出不到一天，就吸引超過6000名網友按讚。大多數人看完人妻的描述都忍不住笑了，但也不忘關心兒子的傷勢，「30日晚間到31日的風真的很大，千萬要注意安全」、「風大騎車慢一點」、「還好有監視器，不然誤會大了」、「人沒事就好，不過我先笑一下」、「實在好想看什麼風這麼淘氣」。還有一名網友分享，這幾天的風真的很大，「我同事被吹到去撞電線桿。」