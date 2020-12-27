跟隨父親的腳步行善做公益　張凱翔榮獲桃園好人好事代表

▲張凱翔(左三)榮獲桃園好人好事代表。（圖／翻攝自張凱翔臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「表揚好人好事運動協會」、27日於桃園區舉行「八德獎」頒獎典禮暨會員大會。合順聯合醫學集團執行長張凱翔於疫情期間，陸續捐贈大批防疫物資，提供一線員警及防疫人員使用，及其長年熱心教育、關懷弱勢，榮獲桃園好人好事代表。張凱翔說，行善助人不是能力與否問題，而是意願想法付諸行動，將以做公益為人生職志。

▲市長鄭文燦(中)表示，好人好事代表是終生獎。（圖／翻攝自張凱翔臉書）

合順聯合醫學集團於今年2月初，捐贈2,000瓶「隨身消毒用酒精」給桃園市政府第一線檢疫人員，因對於警察同仁全力配合防疫工作，感到不捨及擔心，為確保警察健康，3月間又陸續捐贈4,000瓶「隨身消毒用酒精」、3,000包「益金養身茶包」給防疫人員，以具體行動支持防疫。

▲議長邱奕勝(左)認為，行善做公益要即時。（圖／翻攝自張凱翔臉書）

除了在疫情期間熱心捐贈防疫物資，張凱翔平日熱心教育、關懷弱勢，擔任學校家長會長、桃園警分局景福警友站長等公益職務；其父親張政時生前亦熱心地方公益，於2012年曾榮獲未升格前的桃園市公所舉辦好人好事表揚，其母親余珠琴熱心參與台南同鄉會會務推動，全家人急公好義，深受各界肯定。

▲張凱翔(右)的父親張政時，生前亦熱心地方公益，2012年曾榮獲桃園市公所舉辦好人好事表揚。(圖／翻攝自網路)

桃園市「表揚好人好事運動協會」遴選出的2020好人好事代表，分別是：張凱翔、林岡緯、溫明褒、林清全、謝慧謹、林綋詰、陳義程、黃長賢、黃鄭琪蕙等9人，市長鄭文燦、議長邱奕勝均到場參加。

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