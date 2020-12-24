　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎

記者陳俊宏／綜合報導

美國網站到處轉發尋找38歲台裔美籍女子古雅芳（Alice Ku），她去年和加拿大籍老公Harald Herchen抵台後，11月29日突然失聯至今已390天。警方調查，古女手機最後定位在太魯閣，而和她同行的老公一點都不緊張，在妻子失蹤兩天後從桃園機場離境，留下重重疑點。而古女丈夫將車子開離太魯閣的最後畫面也曝光。

▼古雅芳的尋人啟事。（圖／翻攝「Missing Persons Cases Network」臉書）

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎。（圖／翻攝「Missing Persons Cases Network」臉書）

《東森新聞》報導，原本古雅芳每2、3天就會打電話報平安，突然渺無音訊，讓遠在美國的家人趕緊報案。台美警方聯手追查至今已經過一年，還是沒有任何消息。花蓮新城警分局長林明鋒說，古女老公表示當天他們有到太魯閣天祥地區遊玩，也有請一名女性導遊、司機，那經本分局逐步查訪，都沒有查訪到所稱的這名女性導遊。

去年11月24日，古雅芳和老公相伴來台，兩人從桃園入境後一路往南，再往東走；29日開車進入太魯閣，老公表示當晚送她去搭火車，之後一個人開回高雄；他30日還車，再搭高鐵北上，12月1日從桃園機場出境。

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎。（圖／東森新聞）

▲▼監視器拍下古女丈夫的租賃車輛。（圖／東森新聞）

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎。（圖／東森新聞）

但古女丈夫說法和飯店人員的印象有出入。飯店負責人員張小姐表示，顧客在30日早上7時29分辦理退房，當班櫃台人員印象當中是夫妻倆一起退房，並沒有任何特殊的異狀。

再加上調閱行車軌跡，監視器拍下古女丈夫的租賃車輛29日中午進入太魯閣，下午6時19分離開，6時44分進到花蓮市。古女老公說他們這段時間是去松雪樓，但太魯閣入口到松雪樓就要4小時，怎可能只花6小時來回，真的是去松雪樓，還是去了哪？

花蓮當地警義消跟多名專業搜救人員曾垂降山谷，進行仔細搜索仍無結果。花蓮義消特搜隊彭聲宜說，基本上太魯閣閣口這邊過去，峽谷地形至少都是30、50公尺高度起跳，所以下去需要有一定的程度跟專業器材。記者多次撥打古女家屬在網路上留的美國電話，但都沒有接聽。而家屬仍不放棄，在臉書粉專到處PO文尋人，希望摯愛家人早日回家。

ET快訊
小A辣開機了！男友不戴驗貨「緊到不行」3優點嗨爆
路邊整排機車拖吊「它唯一倖存」　網曝真相：1條件無敵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

屏東偵查小隊長酒駕拒檢！秒收18萬罰單　分局長衰遭連坐懲處

建國高架休旅車撞分隔島　駕駛搶救2小時不治！目擊者：他突然偏移

酒後暴怒打死想壞壞的恩人男同志　還在他遺體旁與女友嘿咻

快訊／新北金山水尾港舢舨船翻覆！　衝浪客「衝」現場...3獲救

人妻豪撒20萬！小王喊「讓妳舒服」：沒跟英文老師做過…人夫崩潰

探親抓包老婆「夜晚的祕密」　最衰人夫被放生5年神反擊

桃園深夜當街擄人！車主現身「全程裝傻」　警急衝嘉義救人

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎

詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人　結果反遭「同夥」騙光光

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

9秒奪命影片！情侶左切遭撞飛 噴火花滑行...驚悚真相曝光

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

屏東偵查小隊長酒駕拒檢！秒收18萬罰單　分局長衰遭連坐懲處

建國高架休旅車撞分隔島　駕駛搶救2小時不治！目擊者：他突然偏移

酒後暴怒打死想壞壞的恩人男同志　還在他遺體旁與女友嘿咻

快訊／新北金山水尾港舢舨船翻覆！　衝浪客「衝」現場...3獲救

人妻豪撒20萬！小王喊「讓妳舒服」：沒跟英文老師做過…人夫崩潰

探親抓包老婆「夜晚的祕密」　最衰人夫被放生5年神反擊

桃園深夜當街擄人！車主現身「全程裝傻」　警急衝嘉義救人

台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎

詐欺犯中國服刑！媽急付259萬救人　結果反遭「同夥」騙光光

全聯生鮮6折超划算！他曝光「3肉品必搶秘笈」：比大賣場便宜

高雄跨年觀眾區有規定！戴口罩、禁飲食　市府組5大「快速反應隊」稽查

倒數7天脫歐！英國、歐盟「挑燈夜戰」達成新協議　擬24日宣布　

挑禮物發現女友才剛離店！網冷回「6字」預測劇情　整樓跪了

薪水被老婆敗光！他「心理不平衡」存私房錢叫小姐：我也想買快樂

陳菊財產申報曝光　花3個半月繳清977萬元房貸

決定飼養就要負起一輩子責任！　新手貓奴正式上線：注意事項篇

長棉棒插鼻孔採檢　何志偉宣布結果是「陰性」

菲籍女檢疫期滿自費採檢…爽吃火鍋後確診　衛生局回應「足跡史」

前妻脖上有吻痕醋男誤認小王而開槍！他車上看直播險死

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

社會熱門新聞

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

台中啃老男扛「水泥石墩」當街砸死爸！　媽目擊哭暈

外送員逼車想拔警密錄器遭壓制　馬尾妹：他真的卡到！

救難員垂降懸崖2天　警：訊號進太魯閣前已消失

即／正修科大傳跳樓　21歲男學生墜10樓亡

蹲了30多年剛出來！基隆男跟老婆又被逮

新北騎士視線不良自摔　頭重創亡

金門自來水廠爆索賄弊案　3官商收押禁見

9秒奪命影片曝光！情侶左切撞飛雙亡

高雄2屁孩尿襲家樂福被逮：我們一時尿急

虎科大情侶雙亡撞擊瞬間曝！　爸：兒沒違規！汽車超速

高雄楠梓「棒棒隊」出草！4男1女下車...見人就打

快訊／輪椅婦閉目不動　警衛搖不醒驚覺「死了」

更多熱門

相關新聞

即／太魯閣大同大禮男登山客突昏迷　搶救不治

即／太魯閣大同大禮男登山客突昏迷　搶救不治

花蓮太魯閣大同大禮部落張家莊今（20日）上午7時許一名陳姓男登山客行走過程，因不明原因突然昏迷，當場失去呼吸心跳，無明顯外傷。由於當地海拔高度超過1000公尺，搶救不易，花蓮縣消防局遂通報空勤總隊，請求直升機吊掛救援，目前男子已被送往花蓮慈濟醫院急救，至於詳細事發原因，仍有待釐清。

鳥類繫放研究重大成果　太魯閣發現罕見鳥類

鳥類繫放研究重大成果　太魯閣發現罕見鳥類

花蓮太魯閣首次出現峽谷耶誕市集

花蓮太魯閣首次出現峽谷耶誕市集

預約太魯閣山月吊橋不到　停權1年

預約太魯閣山月吊橋不到　停權1年

族語創作歌手獲音樂首獎　一好．屴夯太魯閣開唱

族語創作歌手獲音樂首獎　一好．屴夯太魯閣開唱

關鍵字：

太魯閣古雅芳Alice KuHarald Herchen

讀者迴響

熱門新聞

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

紐籍機師遭開「40萬月薪飛了」！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

「X疾病」疑出現0號病患　專家：世紀奪命病毒來了

即／桃園深夜傳街頭擄人　男遭3惡煞押走

肇事方是真理褲正妹！他秒暈：好說

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面