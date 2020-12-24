台裔女離奇失蹤390天！車到太魯閣最後畫面曝　「女性導遊」成謎

記者陳俊宏／綜合報導

美國網站到處轉發尋找38歲台裔美籍女子古雅芳（Alice Ku），她去年和加拿大籍老公Harald Herchen抵台後，11月29日突然失聯至今已390天。警方調查，古女手機最後定位在太魯閣，而和她同行的老公一點都不緊張，在妻子失蹤兩天後從桃園機場離境，留下重重疑點。而古女丈夫將車子開離太魯閣的最後畫面也曝光。

▼古雅芳的尋人啟事。（圖／翻攝「Missing Persons Cases Network」臉書）

《東森新聞》報導，原本古雅芳每2、3天就會打電話報平安，突然渺無音訊，讓遠在美國的家人趕緊報案。台美警方聯手追查至今已經過一年，還是沒有任何消息。花蓮新城警分局長林明鋒說，古女老公表示當天他們有到太魯閣天祥地區遊玩，也有請一名女性導遊、司機，那經本分局逐步查訪，都沒有查訪到所稱的這名女性導遊。

去年11月24日，古雅芳和老公相伴來台，兩人從桃園入境後一路往南，再往東走；29日開車進入太魯閣，老公表示當晚送她去搭火車，之後一個人開回高雄；他30日還車，再搭高鐵北上，12月1日從桃園機場出境。

▲▼監視器拍下古女丈夫的租賃車輛。（圖／東森新聞）

但古女丈夫說法和飯店人員的印象有出入。飯店負責人員張小姐表示，顧客在30日早上7時29分辦理退房，當班櫃台人員印象當中是夫妻倆一起退房，並沒有任何特殊的異狀。

再加上調閱行車軌跡，監視器拍下古女丈夫的租賃車輛29日中午進入太魯閣，下午6時19分離開，6時44分進到花蓮市。古女老公說他們這段時間是去松雪樓，但太魯閣入口到松雪樓就要4小時，怎可能只花6小時來回，真的是去松雪樓，還是去了哪？

花蓮當地警義消跟多名專業搜救人員曾垂降山谷，進行仔細搜索仍無結果。花蓮義消特搜隊彭聲宜說，基本上太魯閣閣口這邊過去，峽谷地形至少都是30、50公尺高度起跳，所以下去需要有一定的程度跟專業器材。記者多次撥打古女家屬在網路上留的美國電話，但都沒有接聽。而家屬仍不放棄，在臉書粉專到處PO文尋人，希望摯愛家人早日回家。