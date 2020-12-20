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服役差5個月滿20年！帶貴婦團看阿帕契　勞乃成千萬終身俸飛了

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記者徐愷昕／台北報導

前陸軍航空特戰指揮部601旅中隊前副隊長勞乃成等人因私帶藝人李蒨蓉等參觀AH-64E阿帕契直升機，引發社會關注。事後，勞乃成遭公務員懲戒委員會決議休職2年未復職，在2018申請退休獲准。國防部經核算發現他年資為19年7月7日，並沒有達服役滿20年領取退休俸的資格。對此，勞男提出行政訴訟，指出自己已服役21年7個月又7日，不過一、二審都遭駁回。

▲▼勞乃成阿帕契風波。（組合圖／ETtoday資料照、東森新聞）

▲勞乃成2015年因阿帕契風波遭休職2年，如今終身俸資格也與自己擦身而過。（組合圖／ETtoday資料照、東森新聞）

勞乃成2015年帶著李蒨蓉一行人到營區，讓他們拍照打卡，甚至進入座艙，掀起爭議。事後，勞乃成遭司法院公務人員懲戒委員會處以「休職」2年作為處罰，不能支領薪俸、不得在其他機關任職也不能享有公務員的相關權益。

勞乃成2017年間休職案已期滿，陸軍司令部在同年8月底曾函知勞乃成，他必須在休職期滿前一個月向地方後備指揮部辦理復職申請，不過他卻「申請退伍」；軍方當時表示，勞乃成因赴美接受阿帕契攻擊直升機換裝訓練，當時曾自願簽下軍售訓練的行政契約，延役2年，所以按照行政契約的規定，勞乃成尚未服役完畢，不得退伍，雙方因此僵持不下。

事實上，若勞乃成不願辦理復職，國家也未有相關的法令規章能對勞乃成做出懲處，換句話說，即使勞乃成未服完契約上的役期，陸軍對他也「無法可罰」；一旦他若未提復職滿3年，陸軍就會以「命令退伍」的方式，主動為勞乃成辦理退伍手續，且該領取退俸等權益，都不會受損。

事到如今（2020年）勞乃成未提復職已滿3年，原先他自己以及外界都以為他已服役滿20年，將可領取退休俸等其他權益，怎料，國防部經計算後，發現他官校畢業日到休職日，計算服役年資共19年7月7日，竟沒有達服役滿20年的退休俸標準，最後改依年資核發退伍金（一般中校階級每月約5萬元）。

勞乃成不服結果，上法院提行政訴訟，他主張自己在陸軍官校就讀的2年半等同於服役1年，再加上休職期滿後他已恢復現役軍人身分，他於1年後才申請退休，總年資應再加2年為21年7月7日，確實符合領終身退俸的資格。

不過最高行政法院指出，勞乃成休職期滿後未申請復職，反而申請退伍，年資確實不滿20年，裁定國防部認定無誤，駁回他上訴，勞確定與他的終身退休俸擦肩而過。據了解，勞乃成現年45歲，若順利退休的話，經計算他終身月退俸估計可以領到上千萬。

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