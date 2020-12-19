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高雄番茄節中斷學童表演！7首變2首就下台…孩子傻眼　民政局道歉了

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▲▼高雄番茄節傳中斷學童表演　7首變2首就下台　民政局道歉了。（圖／翻攝高雄路竹番茄節臉書）

▲高雄一甲國小的同學本要表演7首曲目，卻只演奏2首就下台。（圖／翻攝高雄路竹番茄節臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市路竹番茄節12日舉辦、13日結束，事後卻傳出一甲國小的同學上台表演時，為了市長陳其邁上台演講而提早下台，本來要表演的曲目直接砍半，讓家長氣憤不已的指控。事隔7天，高雄市政府民政局今致歉並還原當下情況，表示當日活動流程不完善，導致小朋友無法盡情演出，將和主辦的路竹區公所檢討改進。

據《TVBS》報導，一甲國小表演學生的家長表示，孩子本要上台表演7手曲子，但到第2首時突然被主持人喊停趕下台，讓孩子及家長都非常錯愕，只能默默將揚琴、古箏等樂器拿下台，準備讓市長上台。

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家長看到後氣得說，孩子們提前1小時到場待命，卻在上台表演2首曲子就下台，質疑市長「連10分鐘都等不了嗎？」

針對家長指控，高雄市民政局表示，孩子演出時間為20分鐘，但佈置樂器及撤場的時間占用不少，對於無法讓孩子盡情演出感到抱歉，但也強調沒有市長進場導致表演中斷的情況。

主辦單位路竹區公所進一步解釋，活動前為了表演順暢才會更改，對於孩子們感到非常抱歉，將於下周召開檢討會改進，感謝參與演出的團體及市民。

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