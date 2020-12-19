　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美版神鬼交鋒！美魔女賣課程吞百萬...醫院報案驚知：她3案通緝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲醫美版神鬼交鋒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李女（紅圈處）利用話術敲詐，要求客人將錢轉到私人帳戶。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

醫美版神鬼交鋒！一家醫美診所的李姓女子，去年毛遂自薦到左營某家醫美診所擔任業務經理，不過她鼓吹客人買課程後，竟然要求客戶把錢匯到她私人帳戶，受害客戶至少9人，金額上百萬，院方事後追查，發現李女曾因涉嫌3個詐欺案被通緝，被她詐騙的醫美診所疑還不只一家。

該院今年2月中旬才試營運，院方表示，去年10月的時候，這名李小姐到醫院拜訪並毛遂自薦，告知院長她原來是在對面的診所擔任經理，聲稱可以協助醫院發展醫美，強調認識很多醫生、醫美廠商、客源也相當多。所以醫院就聘請她擔任醫美經理，負責對外業務推廣。

▲醫美版神鬼交鋒 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲李女外表保養得宜，堪稱美魔女，被控涉藉推銷業務之便，要求客戶將錢轉到她私人帳戶。（圖／記者洪靖宜翻攝）

副院長郭俊谷表示，李女108年11月1日到任，然而她在108年12月17日，醫院仍處於籌備階段時，就開始涉嫌詐騙客戶，而且從今年2月11日試營運那時候起，就不定時常用各式理由跟客戶促銷，並請客戶給付現金或匯款至她私人戶頭、另涉私自跟廠商簽約、盜賣公司的商品，還有侵占款項。

事件會爆發，是一直到今年6月1日她與院長夫人相熟的客戶推銷醫美課程，請客戶匯款到她私人戶頭，此事被夫人得知才露了餡，事後院方當面詢問李女，她辯稱是客戶的暫付款，所以並未匯入醫院的帳號，但是經院方事後追查，發現有多筆款項流向不明。今年年8月院方將李女免職，並於8月7日前往分局報案，才驚覺李女涉3起案件被通緝，直到8月29日才被警方逮捕並移送法辦。

院方表示，目前所悉有9人受害、涉詐金額約120萬，事後也發現，其實有其他許多的美容醫學院所，也都疑有遭李女詐騙，但是很多醫療院所怕事情擴大傷害到商譽，選擇息事寧人，請她退回款項便不再追究。正是因為如此，院方才不知道李女在業界聲名狼藉，此次跳出來報案，正是希望不要讓李女再有機會詐騙不知情民眾、醫美診所。記者截稿前，無法聯繫李女，未取得回應。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
三寶副駕開窗丟垃圾！賓士哥霸氣「撿起甩回」13秒影片網嗨翻
聽外國廣播！北韓船長「沒救了」...100人面前遭槍決
獨／球星「網愛自慰」遭側錄　嫌犯起底！建中學生也受害
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

攀登奇萊山1男殞命！2度跌深谷　警消搜9天尋獲大體輕喊：下山了

獨／球星「網愛自慰」遭側錄恐嚇　嫌犯起底！連建中學生也受害

球星譚傑龍影片流出...警逮網站架設者　網站滿滿「手拉胚」畫面

醫美版神鬼交鋒！美魔女賣課程吞百萬...醫院報案驚知：她3案通緝

快訊／宜蘭頭城砂石車自撞！車頭全爛零件噴飛…駕駛送醫治療中

球星譚傑龍不雅影片流出　刑事局逮2嫌：「架網站＋恐嚇」

小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」　讓正宮崩潰

快訊／職籃球星譚傑龍偷拍案新進展！刑事局今逮2男子　傳20人受害

消防爸癱坐輪椅！兒被迫長大「媽媽，我來推」　千人見背影秒鼻酸

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

林志玲為懷孕吃胖自己　喊話「小天使趕快報名來我這邊」

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

攀登奇萊山1男殞命！2度跌深谷　警消搜9天尋獲大體輕喊：下山了

獨／球星「網愛自慰」遭側錄恐嚇　嫌犯起底！連建中學生也受害

球星譚傑龍影片流出...警逮網站架設者　網站滿滿「手拉胚」畫面

醫美版神鬼交鋒！美魔女賣課程吞百萬...醫院報案驚知：她3案通緝

快訊／宜蘭頭城砂石車自撞！車頭全爛零件噴飛…駕駛送醫治療中

球星譚傑龍不雅影片流出　刑事局逮2嫌：「架網站＋恐嚇」

小三舌頭好忙！她破人夫「叢林障礙」　讓正宮崩潰

快訊／職籃球星譚傑龍偷拍案新進展！刑事局今逮2男子　傳20人受害

消防爸癱坐輪椅！兒被迫長大「媽媽，我來推」　千人見背影秒鼻酸

轉戰崑山科大教球　陳該發坦言是挑戰

LIVE／職籃球星譚傑龍不雅片風暴！　刑事局逮2嫌：身份曝

2020十大假訊息排行出爐　蔡英文「假博士」、國民黨萊豬影片居冠

「中職退役明星球員軟式棒球賽」 赫見多位職棒總教頭

兒子繼承捕手衣缽　蔣坤珄期許：成為真正大物

樂樂、西門夜說擔任粉絲交流賽關主　看見實況主另一面

買飲料沒加購袋子！男子「口罩變杯架」帶回家…下秒悲劇發生了

星二代受金曲、金馬重用　樂歪：李安走紅毯播我的歌！

純網銀來勢洶洶！國銀沙丁魚動起來　聯邦銀行：已做好應戰準備

金山警集訓！專業教練指點撇步：急煞迴避＋限界轉彎＋失控救車

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

社會熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

桃園男軍人收留堂哥！剛回營…女友租屋處遭性侵

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

即／關渡捷運站11歲女童墜樓　頭部重創無呼吸心跳

11歲女童墜落人行道　送醫不治

關渡捷運站「11歲女童」墜13樓命危　媽媽在睡警通報才知

獨／苗栗最美溫泉會館...遭神鬼女出納吞上億

建築少東挨告撿屍　DNA報告：另外2男…

SBL也有！職籃球星不雅片擴大20人受害　60段外流

回家驚見小娃娃人妻崩潰！老公要求：跟小三和平相處

更多熱門

相關新聞

估吸50萬人！高雄跨百光年晚會　須戴口罩入場

估吸50萬人！高雄跨百光年晚會　須戴口罩入場

高雄2021跨百光年活動，預計將吸引50萬以上人潮，為讓所有來高雄的民眾安心跨年，主辦單位將兼顧防疫與便民，呼籲配戴口罩，呼籲民眾務必遵守配合，共同維護彼此健康，邁向2021年。

高雄國際發明展　龍華科大奪14金11銀6銅

高雄國際發明展　龍華科大奪14金11銀6銅

南橫天池復通首起山難　婦踩空摔落50米陡峭山谷亡

南橫天池復通首起山難　婦踩空摔落50米陡峭山谷亡

你這樣會失溫！高雄黑衣男夜跳港　海巡騙上岸

你這樣會失溫！高雄黑衣男夜跳港　海巡騙上岸

縮骨功行竊畫面曝！高雄170cm男「詭穿牆」

縮骨功行竊畫面曝！高雄170cm男「詭穿牆」

關鍵字：

高雄醫美診所

讀者迴響

熱門新聞

即／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

愛上離婚女房東　小鮮肉「曝近況」！網歪樓

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

張爸與他的一千個帳號　張文政

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

秀英直接回答：少女時代是8人

特休沒用完！他爽曬薪資單「多領7萬塊」

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面