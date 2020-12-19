醫美版神鬼交鋒！美魔女賣課程吞百萬...醫院報案驚知：她3案通緝

▲李女（紅圈處）利用話術敲詐，要求客人將錢轉到私人帳戶。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

醫美版神鬼交鋒！一家醫美診所的李姓女子，去年毛遂自薦到左營某家醫美診所擔任業務經理，不過她鼓吹客人買課程後，竟然要求客戶把錢匯到她私人帳戶，受害客戶至少9人，金額上百萬，院方事後追查，發現李女曾因涉嫌3個詐欺案被通緝，被她詐騙的醫美診所疑還不只一家。

該院今年2月中旬才試營運，院方表示，去年10月的時候，這名李小姐到醫院拜訪並毛遂自薦，告知院長她原來是在對面的診所擔任經理，聲稱可以協助醫院發展醫美，強調認識很多醫生、醫美廠商、客源也相當多。所以醫院就聘請她擔任醫美經理，負責對外業務推廣。

▲李女外表保養得宜，堪稱美魔女，被控涉藉推銷業務之便，要求客戶將錢轉到她私人帳戶。（圖／記者洪靖宜翻攝）

副院長郭俊谷表示，李女108年11月1日到任，然而她在108年12月17日，醫院仍處於籌備階段時，就開始涉嫌詐騙客戶，而且從今年2月11日試營運那時候起，就不定時常用各式理由跟客戶促銷，並請客戶給付現金或匯款至她私人戶頭、另涉私自跟廠商簽約、盜賣公司的商品，還有侵占款項。

事件會爆發，是一直到今年6月1日她與院長夫人相熟的客戶推銷醫美課程，請客戶匯款到她私人戶頭，此事被夫人得知才露了餡，事後院方當面詢問李女，她辯稱是客戶的暫付款，所以並未匯入醫院的帳號，但是經院方事後追查，發現有多筆款項流向不明。今年年8月院方將李女免職，並於8月7日前往分局報案，才驚覺李女涉3起案件被通緝，直到8月29日才被警方逮捕並移送法辦。

院方表示，目前所悉有9人受害、涉詐金額約120萬，事後也發現，其實有其他許多的美容醫學院所，也都疑有遭李女詐騙，但是很多醫療院所怕事情擴大傷害到商譽，選擇息事寧人，請她退回款項便不再追究。正是因為如此，院方才不知道李女在業界聲名狼藉，此次跳出來報案，正是希望不要讓李女再有機會詐騙不知情民眾、醫美診所。記者截稿前，無法聯繫李女，未取得回應。

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