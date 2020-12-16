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發燒送急診！1歲男嬰突「嘴發紫、流鼻血」…急速惡化閉眼離世

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▲▼山西童就醫後嘔吐流鼻血亡。（圖／翻攝自微博）

▲山西童就醫後嘔吐流鼻血亡。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

山西朔州市應縣1歲男童琦琦（化名）8日因發燒咳嗽，送急診過程中突然嘴發紫、流鼻血，之後急速病亡。媽媽稱，兒子身亡前，曾服用了應縣和諧醫院醫生開的解熱鎮痛藥物「賴氨匹林」（Aspirin lysine）。有兒科醫生指，16歲以下兒童使用賴氨匹林有引起雷伊氏症候群（Reye Syndrome）的風險，若不及時治療，會導致肝腎衰竭、腦損傷甚至死亡。

據《新京報》報導，媽媽回憶，兒子先前因咳嗽到應縣和諧醫院開藥，醫生卻要求打針，結果琦琦回家後精神狀態不佳甚至身體發軟，反覆發燒。她隔日再帶兒子到醫院，醫生為琦琦打點滴和霧化，但回家後發燒症狀依然沒有改善。

媽媽見狀立即抱兒子去醫院，但琦琦在途中開始嘔吐、流鼻血，嘴發紫。她表示，當時發現和諧醫院漆黑一片，根本沒有人，於是急忙趕去人民醫院，可惜為時已晚。

大陸兒科醫生李志玲指出，賴氨匹林的解熱作用強，起效快，作用緩和而持久，但3個月以下嬰兒禁用、16歲以下兒童使用會有機會引起雷伊氏症候群，由於賴氨匹林易於通過胎盤及在乳汁中排出體外，故孕婦禁用、哺乳期婦女也不宜使用。

李志玲進一步解釋，同時，賴氨匹林還會引起過敏、水楊酸反應等，包括用藥後出現頭暈頭痛、耳鳴、視聽減退、皮疹、蕁麻疹、哮喘、精神紊亂、休克等。

據悉，雷伊氏症候群是一種小兒急性神經系統疾病，通常發生在兒童病毒性感染，例如流感、水痘、麻疹等康復期間出現，患者身體所有器官都會受影響，主要症狀為乏力、嘔吐、意識障礙等。

應縣和諧醫院成立於2009年10月10日，是個人獨資企業，人員規模小於50人。在該醫院經營的診療科目中，兒科診療科目有小兒消化專業和小兒呼吸專業兩項。

天眼查顯示，朔州市衛生健康委員會曾在2019年6月10日對該醫院進行行政處罰，責令其改正並警告、罰款，處罰事由顯示為「醫療衛生」。此外，該公司曾三次因醫療損害責任糾紛而被起訴，兩次因醫療服務合同糾紛而被起訴。

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賴氨匹林男嬰雷伊氏綜合症

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