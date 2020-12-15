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「大羅金仙」詐乾信徒買豪宅　直擊！付現能當仙「百萬存款剩3元」

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圖、文／鏡週刊

新北市「太一玄宗道脈發展協會」羅姓創辦人，號稱能替人改運造命，吸引不少信徒加入，但本刊接獲多名信徒投訴，指羅以信徒「帶天命」為由，要求他們在家自設神壇、拓展分處，並仿效直銷手法，要信徒引薦親友加入，再根據業績表現授予「仙階」，更要求信徒每月花費數萬元參加「宗教才藝班」，若信徒不從或提出質疑，羅就以「未盡天職」為由詛咒他們，行徑十分惡劣。

太一玄宗道脈發展協會羅姓創辦人自稱「大羅金仙」轉世，能替人改運。（讀者提供）

▲太一玄宗道脈發展協會羅姓創辦人自稱「大羅金仙」轉世，能替人改運。（圖／鏡週刊提供，下同）

A先生說，羅男以上課、算命等名義吸引民眾加入協會，之後再以這些人「帶天命」需「盡天職」為由，要他們支付超過10萬元入門成為「主事」，還要求主事們在家裡設神壇，並以上線拉下線的直銷方式招攬信徒，還要主事們每月呈報業績表，宛如老鼠會。

羅男（右）要求信徒在家自設神壇辦事，並替信徒的神像進行入門儀式。（讀者提供）

另一名信徒B先生補充說，協會還強制要求他們每週付費上「講道課」，1個月至少要花數萬元，還會根據業績金額，給予信徒「脈主」「院長」「宮主」等不同封號，業績最好的則成為「轄理」，類似直銷業界的藍鑽經理。

此外，協會還會用「需開天職權限，才能幫忙做事」為藉口，要求這些晉升的信徒付錢。B先生說，每年會有3次升等評鑑，一次要4萬多元，根本就是巧立名目斂財。

多名受害信徒指控協會斂財，並將證據送交檢調單位追查。

投訴信徒指出，羅姓創辦人要求他們在平日晚間，到新北市三峽分處或辦公室聽他講課，假日則會安排各種活動招攬信徒，如果信徒推託，還會用「小孩不要一直陪伴」「不可違反天命」等話術，要信徒拋家棄子，排除萬難上課，更以盡天職為由，遊說信徒辭去工作，專心替協會跑腿、辦事。

信徒E先生在協會待了2年，花費上百萬元，家住南部的他為了應付協會的大小事，經常南北奔波，每天只睡3小時，某次因車禍送醫，結果意外檢查出罹患癌症。協會人員得知後，竟跟E先生的女友說「行天命」可救回他，要她繼續點燈、捐錢，結果E先生仍不幸往生，不料，協會人員只說：「妳救不夠！」將責任全部撇清，E先生的女友氣得大罵：「根本是嫌錢騙不夠！」

協會要求每個月要達到5萬元業績，讓許多信徒倍感壓力。（讀者提供）

F先生說，加入協會後幾乎花光積蓄，最後戶頭剩不到10萬元，他原本打算退出，結果羅姓創辦人竟恐嚇他，若退出協會，身體、運勢都會走下坡，甚至還說他3年內會死，更指責他會害祖先不能輪迴，嚇得他不敢退出。

由於受害信徒越來越多，大家互相分享，終於看清真相，信徒們認為，協會不知悔改，持續在網路打廣告、招募信徒斂財，為了避免更多人受害，他們決定踢爆協會惡行，已將證據送交檢調，希望司法能夠替他們主持公道。

根據協會訂的價目表，信徒在家自設神壇至少要花10幾萬元。（讀者提供）

號稱以教育為體，傳道、授業、解惑，以明眾生之心的「太一玄宗道脈發展協會」成立5年，信徒不少，現卻被多名信徒踢爆創辦人羅男利用信徒迷信心理，以直銷手法要信徒自設神壇拓展分處，並建立上下線制度吸金，讓羅男與妻子荷包賺飽飽，還在北大特區買下2間豪宅。誇張的是，若有人想退出協會，還會被協會人員恐嚇身體、運勢都會走下坡，讓不少信徒嚇得不敢離開。

羅男的豪宅位於新北市三峽北大特區，是當地的知名建案。（翻攝自Google Maps）

一名資深信徒F先生指控羅姓創辦人宣稱沒錢，要信徒捐款買房當道場使用，後來卻把錢拿去買2間上百坪的豪宅，還以肺炎疫情為由，不讓信徒進入道場，成為他自己的私宅。

F先生說，加入協會後幾乎花光積蓄，最後戶頭剩不到10萬元，他原本打算退出，結果羅姓創辦人竟恐嚇他，若退出協會，身體、運勢都會走下坡，甚至還說他3年內會死，更指責他會害祖先不能輪迴，嚇得他不敢退出。

由於受害信徒越來越多，大家互相分享，終於看清真相，信徒們認為，協會不知悔改，持續在網路打廣告、招募信徒斂財，為了避免更多人受害，他們決定踢爆協會惡行，已將證據送交檢調，希望司法能夠替他們主持公道。


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