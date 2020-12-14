廖婉汝批國健署廣宣預算績效不佳：52台乾脆變政令宣導台

▲國民黨立委廖婉汝。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者嚴云岑／台北報導

中天新聞台申請換照失敗，12月12日零時自有線電視52頻道下架，不少政治人物、資深媒體人和民眾紛紛表示不捨。國民黨立委廖婉汝14日在立法院衛環會質詢開酸，「52台乾脆變成政令宣導台」， 各部會分配時段，跟新聞台一樣重複播送。

立法院衛環會14日邀請衛生福利部、原住民族委員會就「如何促進國人口腔健康及補助老人裝置假牙執行現況檢討」進行專題報告，並備質詢。衛福部長陳時中在專案報告後就先行離席，由常務次長石崇良代為詢答。

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廖婉汝在質詢時批評國健署寫了一大堆口腔健康計劃，編了一大堆預算也不落實，但今年Youtube熱門影片排行榜卻由衛福部奪冠，「是否考慮跨部會提出意見，讓52台變成政府台？」

另外，她還暗諷，國防部要宣導全民國防，國健署也要宣導口腔保健，國健署要也有很多升學教育政策要宣導，改到最後亂七八糟，「反正一年也才52個星期，乾脆各部會分配時段，跟以前新聞台一樣重複播」，可能比編列宣導預算還有用。石崇良全程投以尷尬微笑。

不過，根據現行「廣電三法」與「預算法」規定，政府不得直接、間接經營或控制有線廣播電視、衛星廣播電視與廣播電視經營事業，否則會有第四權監督不公之虞。

對此，石崇良在休息時間受訪，回應廖婉汝建議，直言「這歸NCC管」，衛福部不予回應。