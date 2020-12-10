大眼人妻一場意失去記憶！　人生重來…仍選擇嫁給「前老公」

▲結婚示意圖。（圖／CFP）

記者黃心瑀／綜合報導

23歲的加拿大女子勞拉（Laura Faganello）3年前出了一場意外，她的頭受到巨大撞擊造成腦部受傷，儘管身體機能全數康復，但卻失去了記憶，並且遺忘了與她於9個月前結婚的老公布萊頓（Brayden）；不過布萊頓不放棄任何希望，努力的想讓老婆再次感受兩人甜蜜的過去，最終勞拉對這個「熟悉的陌生人」再度燃起愛意，並且接受求婚，預計於今年完成婚禮。

Laura Hart Faganello will marry Brayden Faganello on their anniversary, July 15, 2020, four years after a wedding day she can’t remember. #yyj https://t.co/mUCHWyeGCp — Times Colonist (@timescolonist) August 29, 2019

綜合外媒報導，勞拉3年前被一根掉落的桿子砸到頭，導致腦部受到傷害，儘管最後幸運的康復了，但她的記憶卻受到影響，不僅忘記自己9個月前有結過婚，也忘記自己的老公布萊頓。

布萊頓說，自從勞拉發生意外後，他對自己的妻子感到很陌生，兩人從每天有說有笑的過生活，變成幾乎不認識，妻子連聽到一句「祝你有美好的一天，我愛你」，都會表現出懼怕的樣子。而勞拉則是對於兩人的婚姻感到十分的艱難，從床上醒來但她卻不知道眼前的人是誰，甚至覺得自己的選擇權遭到奪取，只因為她失去了所有記憶。

儘管很艱難，但布萊頓跟勞拉還是繼續生活在一起，但兩人的相處模式比起伴侶，更像是室友；對此，布萊頓還是持續努力，希望勞拉能想起他是誰，更寫下「愛心筆記」，幸運的是，這樣的舉動為他們帶來了一個美好的結局。

勞拉感受到布萊頓的努力，她說自己不能參與一場她不記得的婚姻，但她想要記住、了解布萊頓，所以約了布萊頓去約會，兩人又重新談起戀愛。報導中指出，2019年8月19日，布萊頓提起勇氣向勞拉進行了2次求婚，並且得到了肯定的回答，預計在今年完成婚禮。

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