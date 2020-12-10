林智堅贈禮布達佩斯市長　「樂樂水晶球」開啟動物園外交

▲駐匈牙利代表劉世忠把「河馬樂樂水晶球」轉贈布達佩斯市長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市之光「讚爾藝術」的聖誕水晶球，今(10)日成為新竹市長林智堅轉贈匈牙利布達佩斯市長卡拉松尼 蓋蓋伊(Karácsony Gergely)的伴手禮。我國駐匈牙利代表劉世忠於個人臉書上分享，他把「河馬樂樂水晶球」轉贈布達佩斯Karácsony市長，因150年歷史的布達佩斯市立動物園也有改造的計畫，他也轉達，蓋蓋伊市長非常誠摯邀請林市長來匈牙利訪問，隔空開啟布達佩斯與新竹市的「動物園外交」。

新竹市政府表示，我國駐匈牙利代表劉世忠九月底啟程赴匈牙利前，和林智堅市長談及未來新竹市、匈牙利雙方交流合作的可能，當時林市長致贈劉世忠由竹市鑫林公司製造、全球市佔率超過5成的水晶球，希望劉代表協助行銷新竹市的各項產業，也希望與匈牙利在防疫工作及智慧治理等進行交流。

布達佩斯市長蓋蓋伊和林智堅市長同為45歲的年輕市長，兩人生日還只差10幾天。台灣時間9日晚間，劉世忠代表林市長致贈布達佩斯市長蓋蓋伊兩顆聖誕水晶音樂球，其中一顆正是2020台灣設計展限定款的河馬造型「樂樂水晶球」。

劉世忠代表向蓋蓋伊市長介紹，新竹市重新改造的新竹市立動物園有80幾年歴史，而布達佩斯市立動物園有150年歷史。兩座動物園都在市中心，深受大人和小孩喜愛，入口也都有兩尊石雕的大象，兩市的「動物園外交」指日可待。

蓋蓋伊市長感謝林智堅市長的贈禮，也期待林市長能訪問布達佩斯，「台灣隱型冠軍」讚爾公司的水晶球，更拉近台灣和匈牙利的距離。

新竹市政府表示，鑫林玻璃是全球水晶雪球最大供應商，建立「讚爾藝術」品牌，專產高品質無水泡的水晶玻璃球，不用搖晃、只要旋轉發條，雪球就會自動飄雪，在歐美極暢銷。包括迪士尼、環球影城、星巴克、Costco、Walmart都是鑫林合作的客戶，全球市佔率超過5成。近年包括2020台灣設計展、2021台灣燈會，鑫林都積極與新竹市府合作，推出活動限定款，成為新竹市推動城市外交的伴手禮。