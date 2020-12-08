神還原「深夜食堂」75道料理！日本4位達人「5步驟」打造療癒食譜

▲《我家就是深夜食堂》請4位日本料理達人打造食譜，還原漫畫中療癒美食。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／綜合報導

不用再怕半夜看到肚子餓了！日本漫畫《深夜食堂》紅遍海內外，甚至翻拍成電視劇，而2020年作者安倍夜郎請病假，沒有出版新的集數，新經典文化出版社趁勢推出食譜書《我家就是深夜食堂》，由4位日本人氣料理家化身為「一日老闆」，以5步驟神還原漫畫中的經典家常美食，讓讀者在疫情期間，在家就能打造深夜食堂。

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▲《深夜食堂》是日本長紅的系列漫畫。（圖／新經典文化）

《深夜食堂》是日本長紅的系列漫畫，自2011年起在台灣書市掀起旋風，已經出版至22集，漫畫中一字排開的討喜常客，愛吃的真由美、小壽壽桑及黑道阿龍，還有臉上有刀疤卻十分穩重溫和的老闆。漫畫家安倍夜郎的創作發想是從「人」出發，思考怎樣的菜色適合這個角色；另從料理發揮，先想出料理，再思考這個料理可以發揮於哪些角色。

▲《我家就是深夜食堂》請4位日本料理達人打造食譜，還原漫畫中療癒美食。（圖／新經典文化提供）

不過今年安倍夜郎請病假，尚未推出新的集數，因此《我家就是深夜食堂》找來4位日本人氣料理家──小堀紀代美、 坂田阿希子、 重信初江、徒然花子，化身深夜食堂的「一日老闆」。皆有出版個人食譜的她們，針對不同需求的食客上菜，例如飽足感、好下酒、不發胖，以「5個步驟上菜」重現漫畫中經典家常料理，讓讀者「不用再怕半夜看漫畫肚子餓了！」飲食作家莊祖宜、親職作家番紅花也紛紛推薦。

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