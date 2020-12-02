秋冬專案首日入境1141人　2人未持有核酸檢驗報告「無違規」

▲中央流行疫情指揮中心記者會，副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

秋冬專案昨起正式實施，其中在邊境部份要求入境時檢附登機前三日內陰性證明，中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，首日入境航班26架次、旅客計1,141人；其中2人未持有核酸檢驗報告，1人為經部會專案簽准，另1人登機前出示檢驗報告，但抵臺時遺失，經與航空公司確認無誤，判定首日皆無違規。

因應日益嚴峻的國際疫情，中央流行疫情指揮中心公布秋冬專案，從邊境、社區、檢驗三面向加強管理。邊境部份要求自12月1日至明(2021)年2月28日(啟程地時間)，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分(本國籍與外國籍人士等)或來台目的(求學、工作、外交公務等)，必須檢附登機前三日陰性證明，違規者依法最高可罰15萬元；若無法取得證明，衛福部也開放簽切結書回台，若合乎例外條件可免罰。

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▲旅客入境檢疫切結書適用對象說明。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，秋冬專案首日入境航班26架次(桃園機場25架次、松山機場1架次)、入境旅客計1,141人，旅客配合度佳，無違規個案；其中2人未持有核酸檢驗報告，1人為經部會專案簽准，另1人登機前出示檢驗報告，但抵臺時遺失，經與航空公司確認無誤；2人皆入境自費採檢後，配合後續居家檢疫措施。

陳宗彥也提到，今（2）日至上午11點為止，入境12航班，旅客28人，觀察相對昨天入境旅客有逐步下降，今天中午之前也一切順暢。

▼秋冬防疫專案，入境旅客違規樣態與裁罰標準。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）