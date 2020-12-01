纖瘦女肚子不斷膨脹！　挺「20公斤巨球」只能坐著睡

▲貴州「巨肚媽媽」黃國嫻與小孩們。（圖／翻攝自貴州日報）

記者劉亭／綜合報導

貴州安順女子黃國嫻肚子2年來不斷膨脹，彷彿一個「巨球」，每晚都難以入睡，只能坐在床上，嚴重影響生活。醫生診斷她罹患了卵巢癌，經過手術摘除重達20公斤重的腫塊和積液，11月25日已順利出院回家。

綜合陸媒報導，黃國嫻今年35歲，居住於安順市經濟技術開發區宋旗鎮打紙村，雖然沒有懷孕，肚子卻不斷變大，雖然曾經到多家醫院求診，但卻一直找不出病因，因為忙著照顧2名孩子，所以她一直沒有到醫院進行詳細檢查，只吃中藥調理。

黃國嫻指出，2年前肚子還是平的，一開始只是感到胃疼，去診所開了點藥，但都沒有效果，後來肚子也不疼了，但2年來不斷長大，連睡覺也變得很困難，無法平躺或側臥，大部分時間都只能坐著睡覺，行動也非常不變 ，走一下就感到勞累，腰痠背痛。



黃國嫻透露，自己其實已經骨瘦如柴，全身體重有110斤（約55公斤）左右，但光肚子就佔了40斤（20公斤）以上；她也掀開了自己的衣服，肚子上的皮膚被撐的十分光滑，皮膚上的各條血管變得十分明顯。

▲黃國嫻出院開心與護理人員合照。（圖／翻攝自貴州都市報）

航空工業通用醫療三0二院院長龍擁軍得知消息後，主動聯繫上了黃國嫻，並且提出免除了全部治療費用。黃國嫻8月4日住院，經過一系列檢查以及會診，於10月13日成功地進行了手術，摘除重達20千克重的腫塊和積液。

黃國嫻術後身體恢復良好，經複查她的肝腎、心臟等臟器功能均正常，體重也恢復到了正常人的標準，已經可以出院總共住院113天，，接下來只要定期接受治療及複查就好。

在黃國嫻出院前，她特地準備了多面錦旗，將這些錦旗送到幫忙治療的醫生手中。在見到龍擁軍院長時，黃國嫻不斷道謝，更當場下跪，「謝謝龍院長！是你給了我第二次生命」。