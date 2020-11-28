嘉義市調站接地氣　參與動物保護宣導兼顧政令宣導

▲嘉義市保護動物活動，市長黃敏惠(圖中)，市議員張秀華(右一)出席與會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市積極推動友善動物城市，28日於文化公園舉辦「保護動物 嘉你義起來」活動，現場免費提供300劑狂犬病疫苗及500份寵物登記晶片，並邀請黎明狗學校的蔡慶榮校長教導寵物訓練，讓飼主了解如何與家中的毛孩互動嘻戲，各單位也擺攤藉此盛會宣導業務。

市長黃敏惠頒發感謝狀給嘉義市動保志工、荖藤里社區發展協會理事長吳郁宗及荖藤宅朝陽宮主委何峻豪，除感謝志工一直以來對流浪動物的照顧與愛心，也感謝吳郁宗及何峻豪對市府動保活動的支持。

▲嘉義市積極推動動物保護。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠指出，動物是我們最好的朋友，最好的玩伴，毛小孩也是我們的家人，保護動物一起來，愛護動物不只是口號，而是我們能夠身體力行做得到的。

黃敏惠強調，動物保護需從平日的教育開始做起，巿府每年都會在社區、學校及家庭宣導，這是生命教育，另外感謝嘉義巿調查站到場宣導，把局處站融合在一起，讓大家在政策方面可以一起努力。

▲嘉義市保護動物活動志工。（圖／記者翁伊森翻攝）

為了讓毛孩可以一同參與，市府精心設計了多項趣味遊戲增進飼主和寵物的感情，另外會場周邊設置了宣導攤位進行闖關活動，民眾在闖關集滿點數後抽獎兌換精美獎品，還有設置流浪犬貓認養專區，等待有緣人帶牠們回家，同時也招募志工，歡迎有興趣的民眾加入志工的行列，一同幫助嘉義市的毛小孩。

▲嘉義市調查站接地氣參與宣導活動。（圖／記者翁伊森翻攝）

建設處特別呼籲市民們遵守「二不一要」原則，「不接觸野生動物」、「不棄養家中寵物」、「每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」，一同打造友善動物的城市，更多資訊請上「嘉義市政府建設處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/cycgeab)查詢。