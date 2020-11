富商偷情美魔女酒商：妳像冬天樹葉般顫抖　反告正宮被打臉

▲張男將偷情對話備份於電腦,被兒子看見。(圖/翻攝自pixabay)



記者崔子柔/綜合報導

60多歲的張姓富商前年偷吃鄭姓女酒商,他們的「英文調情對話」被兒子看見,全案才曝光,前妻楊女去年3月和張男協議離婚,並要求賠償300萬元,台北地院近日判決出爐,張男、鄭女應連帶賠償40萬元。

鄭女為進口紅酒公司老闆,外型亮眼、多次曝光媒體版面,打造出高貴、時尚的形象,當起公司活招牌,根據判決書內容,張男在內湖、淡水都有住宅,兒子前年在淡水家中使用電腦,意外發現一個資料夾中有被存下的LINE對話記錄,便把檔案經由Air drop傳送到自己的手機。

2人皆以英文進行對話,鄭女前年2月對張男說,「昨晚全裸入睡,因為想要更親近(Slept completely naked last night.Cos wanted to feel feel closer to...)」張男也回應,「親愛的,你要知道光一個吻就能讓我全身血液沸騰(Dear,U should know a ksss is more than enough to pump adrenaline into my blood stream)」。

張男前年3月向鄭女調情,「某人不止愉悅地尖叫,還顫抖的像冬天的樹葉(Someone not only scream with relief but trembling like a leaf in winter time...)」,鄭女也回應,「拜託給我...(Gimme pls...)」等語。

楊女另也查到張男前年3月在台中裕元花園酒店、4月在日本東京香格里拉飯店的消費紀錄,再搭配同時期露骨的對話,指控2人開房享樂,侵害元配配偶權,要求2人賠償300萬元。

張男、鄭女辯稱對話記錄不足以證明真的有做,且楊女是以侵害隱私權方式取得,要求法院駁回,但法官審酌,張男兒子用自家電腦發現對話不算侵犯隱私,且對話完全沒有經過改造,認定2人侵害楊女配偶權,應連帶賠償40萬元,全案仍可上訴。