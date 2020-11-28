富商偷情美魔女酒商：妳像冬天樹葉般顫抖　反告正宮被打臉

▲張男將偷情對話備份於電腦，被兒子看見。（圖／翻攝自pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

60多歲的張姓富商前年偷吃鄭姓女酒商，他們的「英文調情對話」被兒子看見，全案才曝光，前妻楊女去年3月和張男協議離婚，並要求賠償300萬元，台北地院近日判決出爐，張男、鄭女應連帶賠償40萬元。

鄭女為進口紅酒公司老闆，外型亮眼、多次曝光媒體版面，打造出高貴、時尚的形象，當起公司活招牌，根據判決書內容，張男在內湖、淡水都有住宅，兒子前年在淡水家中使用電腦，意外發現一個資料夾中有被存下的LINE對話記錄，便把檔案經由Air drop傳送到自己的手機。

2人皆以英文進行對話，鄭女前年2月對張男說，「昨晚全裸入睡，因為想要更親近（Slept completely naked last night.Cos wanted to feel feel closer to...）」張男也回應，「親愛的，你要知道光一個吻就能讓我全身血液沸騰（Dear,U should know a ksss is more than enough to pump adrenaline into my blood stream）」。

張男前年3月向鄭女調情，「某人不止愉悅地尖叫，還顫抖的像冬天的樹葉（Someone not only scream with relief but trembling like a leaf in winter time...）」，鄭女也回應，「拜託給我...（Gimme pls...）」等語。

楊女另也查到張男前年3月在台中裕元花園酒店、4月在日本東京香格里拉飯店的消費紀錄，再搭配同時期露骨的對話，指控2人開房享樂，侵害元配配偶權，要求2人賠償300萬元。

張男、鄭女辯稱對話記錄不足以證明真的有做，且楊女是以侵害隱私權方式取得，要求法院駁回，但法官審酌，張男兒子用自家電腦發現對話不算侵犯隱私，且對話完全沒有經過改造，認定2人侵害楊女配偶權，應連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。