北市近10萬棟屋齡逾30年老屋　王欣儀爭取「首都都更/危老加給津貼」

▲台北市議員王欣儀指出北市屋齡超過30年約10萬棟。（示意圖／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

由台北市議員王欣儀領銜連署提案，提出首創「首都都更／危老加給津貼」，建請北市府規劃發放並報中央爭取核定，已於25日順利通過大會一讀並付委，後續會在工務委員會進行審查。她指出，北市屋齡超過30年約10萬棟，都市更新及危老重建受理數及核準數「全國最高」，都更及危老重建是施政的重要一環，業務日漸繁重，但現在卻是面臨人才不足且人才持續流失等問題，在這種雙邊兩極發展下，若一直惡性循環下去，勢必會留下爛攤子。

王欣儀發現，都更處缺額比26.14％是全市府的第1名，已連3年鰲占龍頭，主因是民間的土地開發所需人才較缺乏，新進公務人員經過如「新兵訓練中心」般的都更處培訓後，常被建商高薪挖角或是跑去薪資、考績年終獎金皆比都更處更優渥的都更中心或中央、新北市的住都中心！另外，建管處的缺額比13.76％也是高於全府平均。

王欣儀接獲許多民眾反映，北市都更推動緩慢，部分原因在於承辦人更迭頻繁，人力因為不斷流失，造成都更申請案申辦期間會換好多承辦人，而每個承辦人接手後又要重頭來過熟悉案件，申請人也要重新溝通，曠日廢時，民眾抱怨連連。

王欣儀表示，依內政部發布最新統計，台北市屋齡超過30年的建物比率高達70.58％是六都最高，約9萬7千多棟，再過10年將飆破10萬5千棟；現在市府同仁們非常努力地推動都更、執行危老專案，但現狀還能維持多久？有辦法承擔未來10年、20年更具大的都更挑戰？房子會持續老化，若沒有好的工作條件及待遇，如何能留住好的人才？

王欣儀比較六都的都更及危老重建績效，發現台北市的都市更新案件769件是六都最多，更是第2名新北市272件的2.8倍，而危老重建受理數及核準數也是新北市的2倍！都更、建管業務繁重且公務人員容易被告，加上柯市長上任後陸續推動「都市更新168專案業務」、「公辦都更2.0」、「海砂屋都更地區迅行劃定」等工作，業務更多元繁雜，但人力的編制及補充皆無法即時跟上。

據了解，按北市府內規，每月加班超過45小時會被納入關懷名單，同仁們為了避免工作做不完還要應付長官關懷，所以報滿45小時就不敢報加班；即便申報加班也不一定能全額領到加班費，不足額部分就要求辦理補休，但人力缺額日益嚴重、台北市業務量又大的情況下，補修成為不可能的奢望！雖然柯市長日前已同意增加都更處人員編制，但仍緩不濟急，且在現有待遇條件沒提升的情況下，一樣還是留不住人才，缺額比又會更高。

王欣儀認為，北市府當務之急須儘速規劃好的特殊待遇條件！就像是北市警察因配合維安工作及聚眾活動的特殊勤務比其他縣市更加繁重，而有「警察首都加給」；北市衛生局為留住所屬醫療機構的優秀人才、提升士氣，以及提升行政效率與營運績效而發放「公立醫療機構人員獎勵金」；另外，殯葬處為激勵員工工作潛能、工作效率等也有發放「殯葬獎金」。

王欣儀要求，北市府應比照警察首都加給等方式，規劃發放「首都都更／危老加給津貼」，由都發局儘速提出檢討後報請內政部營建署核定，並透過參加行政院會時溝通爭取，以為負責台北市都更、危老業務的同仁們爭取更好的福利待遇，進而能提高北市都市更新的效能及品質。